Мистические загадки, на которые нет ответа

Что вы знаете о таинственной Леди Бабушке, которая как будто бы связана с убийством Джона Кеннеди ? Её разыскивают уже полвека, однако до сих пор неясно, что это была за женщина. На фото, сделанных в момент убийства американского президента и чуть позже, видна женщина, на голове которой повязан платок, похожий на те, что носили русские женщины. Именно поэтому дама и получила прозвище «Бабушка». Но интересен в этой истории не головной убор, а тот факт, что после стрельбы окружающие в испуге разбежались, а Леди Бабушка осталась на месте и снимала происходящее на камеру. После она смешалась с толпой и исчезла. Поисками странной женщины занималось даже ФБР , но результатов получено не было. Кто это был, зачем велась съёмка и где хранится плёнка, всё ещё непонятно.

Леди Бабушка — лишь одна из загадок, которые будоражат мир. Смотрите видео и узнайте другие тайны, волнующие и специалистов, и любителей исторических головоломок.