Какие функции выполняли опричники на самом деле

Мало какая фигура в российской истории вызывает настолько горячую полемику как Иван Грозный , и уж тем более с учётом прошедших с его правления столетий. И одним из знаковых явлений политики Грозного Царя была опричнина.

Мнения исследователей о причине этой «реформы» и о её последствиях диаметрально расходятся. Одни видят в опричнине катастрофу страны, исходят из того, что это был чистой воды террор, мотивированный безумием Ивана Грозного. И приводят прямую, и небезосновательную связь последствий деятельности опричников и наступившего через несколько десятилетий Смутного времени.

Другие, напротив, видят в опричниках позитивную роль укрепления государства, а создание личной «царской гвардии» оценивают, как защитную реакцию против многочисленных боярских заговоров, ересей и раздробленности государства.

Противоречивые результаты

В общем-то, можно сказать, что как опричнина, так и само правление Ивана Грозного были противоречивы по своим результатам. С одной стороны, государство при нем территориально выросло вдвое, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км². Россия раздвинулась и на Восток, и на Запад, несмотря на неудачу затяжной Ливонской войны.

С другой — даже современники Ивана Грозного по итогам его правления и опричнины писали о «великом разорении и запустении» страны, как будто она подверглась внешнему завоеванию.

Собственно, и сам Иван Грозный в своих решениях и мотивациях был крайне сложен и противоречив. Та же опричнина действительно началась и по личным, психологическим, и по политическим, и даже религиозным мотивам. Были здесь и личные страхи царя, и сугубо государственный расчёт, и долгосрочная перспектива, и «репрессивные перегибы», впрочем, во многих случаях, далеко не безосновательные, хотя никто не отменяет их жестокости.

Опричнина для уравнивания

И начать разговор об опричнине следует, наверное, с юности и детства царя, который номинально стал правителем Руси в три года. Юность государя прошла в достаточно тяжкой обстановке после неожиданной смерти его отца, Василия III. Фактически, государством в те годы управляли Шуйские, знатный боярский род.

При этом с завидным постоянством двор сотрясали заговоры. Так, в 1534 состоялся заговор Глинского, в 1536 — мятеж Юрия Дмитровского, в 1537 году — попытка государственного переворота Андрея Старицкого, в 1537 в ходе дворцовых интриг убили мать Ивана IV, Елену Глинскую.

В общем, детство у государя было настолько «весёлым», что не удивительно, что к старому боярству он не испытывал решительно никаких теплых чувств. Ну и потом, из дальнейшей истории мы знаем, что заговоры, фрондерство, побеги бояр в Польшу и иные европейские государства, а там — помощь российским врагам, продолжились. И одной из функций опричнины было как раз окончательное искоренение привилегий поместных бояр, и уравнивание их в правах с служилыми дворянами.

Борьба с ересью жидовствующих

Следующий момент был, если можно так сказать, социально-религиозным. И здесь стоит вспомнить деда Ивана Грозного, Ивана III, при котором на Русь через Новгород проникла ересь жидовствующих.

И здесь сложилось сразу несколько факторов. Во-первых, «жидовствующие» отрицали роль Церкви, как сакрального института, имеющего некоторую «божественную санкцию». Они отметали и роль икон, и, что самое главное в этой истории, церковных Таинств и обрядов. Ересь эта довольно быстро и не без участия самого Ивана III проникла и в Москву, где её проповедники, будучи публично православными священниками, начали «смущать» умы аристократии.

А во-вторых, именно при Иване III состоялось первое венчание на Царство на Руси. Обряд не только религиозный, церковный, но и политический. Таким образом Царь показывал, что ведёт своё преемство от византийских императоров, а власть его имеет сакральную силу и «Божественную санкцию». Но если дворяне и бояре, переходя в «ересь жидовсвтующих», отвергали таинства и обряды, то эта самая «санкция» не значила для них ровным счётом ничего.

И на момент воцарения Ивана IV это отношение аристократии к царской власти стало неким «политическим фоном», с которым, в том числе, должна была всеми силами бороться опричнина. Отсюда, кстати, и устройство, и внешний вид самих опричников.

Про метлы и песьи головы знают все. Но значительно меньше внимания уделяется тому, что опричники носили монашеские и священнические скуфейки и подрясники, таким образом как бы показывая, что они своеобразный «церковно-государственный» орден.

Сам Иван Грозный именовался «игуменом» опричников, а их ежедневные богослужения, в которых Иван Васильевич пел на клиросе в церкви, занимали до 9 часов. Что, однако, не мешало опричникам казнить неугодных прямо в храме, также не мешало с особой жестокостью казнить и заподозренных в заговоре или просто неповиновении православных священников и епископов. При этом жестокость Ивана Грозного не была чем-то особо выдающимся для того времени, а «просвещённые европейские монархи» в своих фантазиях по части казней давали Ивану Васильевичу сто очков форы.

Тем не менее, вся эта атрибутика и символика должны были показать, что опричники — это «православное воинство, православного царя, который имеет санкцию на правление от Бога, дарованное ему Православной Церковью ».

Поход на Новгород

Так или иначе, но опричнина, созданная царём в 1552 году и достигшая численности в 6000 бойцов, в 1572 году уже и в глазах Ивана Грозного расценивалась, как утратившая свою эффективность структура. В 1571-м опричники ничего не смогли противопоставить войскам крымского хана Девлет-Гирея, и Москва была сожжена. В целом, до 1572 года, до официальной отмены «опричного войска» Иван Васильевич изрядно проредил его опричными же руками, заподозрив своих приближённых в заговоре.

До этого, впрочем, опричники с царем успели сходить в разрушительный поход на Новгород и Псков, который также рисуется в ряде источников, как «акт немотивированной агрессии» и фактический геноцид новгородцев. Однако стоит заметить, что «вольные города» Псков и Новгород ещё при Иване III фактически шантажировали Москву тем, что в случае попыток привести их под полный контроль метрополии они присоединятся к европейским государствам.

Если учесть тот факт, что нечто подобное произошло в итоге с Изборском, то настрой царя на подавление сепаратизма вполне понятен. К тому же отход северо-западных территорий под власть европейских государств ставил крест на «западном» проекте Русского царства, на пресловутом продвижении на Балтику и в целом в Европу, которое в итоге в полной мере осуществил Пётр I.

Подытоживая, стоит сказать, что опричнина все же действительно в итоге заложила фундаментальные принципы русского абсолютизма, изрядно проредила слишком амбициозное боярство, существенно снизив роль русской аристократии в ведении внутренней и внешней политики.

Но разорение и террор также имели место быть, и действительно такого масштаба, что в итоге Россия пришла к Смутному времени. Однако впоследствии вышла из Смуты обновлённой и снова сильной и великой державой.