Что шокировало солдат Красной Армии в Австрии

На территории оккупированной после победы СССР в Великой Отечественной войне Австрии контингент советских войск был самым многочисленным среди подразделений антигитлеровской коалиции. Сейчас модно обсуждать тему масштабных и разнородных бесчинств русских на занятой ими австрийской территории, однако мало кто говорит о том, что руководством СССР в первые же месяцы после войны в Австрии был создан и на протяжении ряда лет эффективно функционировал по законам капиталистической экономики целый концерн — УСИА.

Сомнительная статистика

Оккупация Австрии советскими войсками началась с конца марта 1945 года, с момента полного подавления сопротивления на этой территории подразделений фашистской Германии. Уже в начале апреля Сталин подписал директивы об организации на занятой территории новой администрации и беспрепятственной работе по формированию временного правительства. Сразу же было официально заявлено: Красная Армия воюет с фашистами, а не с мирными австрийцами, никаких земель Советскому Союзу от Австрии не надо — «мы здесь будем наводить и поддерживать порядок, пока у вас не наладится мирная жизнь». Только и всего.

По разным данным, в Австрии до 1955 года находилось порядка 400 тысяч советских военнослужащих. Современные зарубежные авторы публикуют сведения о сотнях тысячах изнасилованных красноармейцами австриек, с разбивкой на территории страны. Продукт этой «любви» и сожительства солдат и офицеров РККА с жительницами Австрии — якобы порядка 20 тысяч детей.

Эта кричащая статистика противоречива, поскольку в основном получена в результате анализа собственных умозаключений публицистов, опиравшихся на данные сомнительных с точки достоверности источников.

Также зарубежные публицисты приводят цифры чудовищного «ограбления» оккупированной страны — по данным этих источников, свыше 30 тысяч вагонов с оборудованием, ресурсами и техникой были отправлены с территории Австрии в СССР за несколько лет оккупации.

Масштабы вывозимого из Австрии промышленного имущества можно сопоставить с планами СССР по репарации, которой подвергались все без исключения страны гитлеровской коалиции. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и взаимоотношения австриек с советскими военнослужащими. Эти контакты были достаточно активными (все-таки многочисленный контингент Советской Армии находился на территории Австрии после 1945 года на протяжении 10 лет).

Однако российские эксперты считают, что «вероятно, 270 тысяч женщин были изнасилованы» — это, мягко говоря, перебор: австрийки, если и сожительствовали с красноармейцами, то чаще всего по согласию — послевоенная нехватка мужского населения особого выбора не оставляла.

Ошалевшие от доселе невиданного

Пожалуй, единственным неоспоримым фактом, характеризующим советских военнослужащих в оккупированной Австрии, были свидетельства о потрясающих впечатлениях завоевателей, полученных ими за время ознакомления с бытом побежденных австрийцев. Солдат и офицеров РККА шокировало многое: оснащение коммунальными удобствами даже захолустных сел, повсеместная электрификация, высокий уровень благосостояния всех категорий населения. Многие военнослужащие, насмотревшись всего этого, не стеснялись сравнивать, утверждая, что в СССР подобная жизнь в ближайшем будущем вряд ли достижима.

Такие разговоры и настроения пресекались на корню — офицер, уличенный в «антисоветской агитации», рисковал, как минимум, разжалованием, увольнением из рядов вооруженных сил и исключением из рядов КПСС . Случалось, отдавали и под трибунал. Советская администрация оккупированной Австрии представляла собой жестко структурированную организацию, в которую входили отделы, занимающиеся поддержанием порядка (как среди местного населения, так и в подразделениях РККА), контрразведкой, экономическими и многими другими вопросами.

УСИА — островок советского капитализма

До середины 50-х годов на территории Австрии (советская зона оккупации) под контролем правительства СССР работал целый промышленный концерн, состоявший из более чем 300 предприятий. В данном случае производственные мощности, ранее принадлежавшие Третьему рейху, не перевозились в Советский Союз по программе репарации, а работали на благо страны-завоевателя непосредственно на месте «дислокации». На этих закрытых объектах трудилось свыше 50 тысяч австрийцев.

По способу функционирования предприятия Управления советским имуществом в Австрии (УСИА) были рыночными, их главная цель сводилась к максимальному извлечению прибыли, которая в итоге полностью оседала в Советском военном банке. Инвестициями в производство и рационализаторством, правда, там не занимались. Поэтому, когда настал черед передачи этих заводов и фабрик сформировавшемуся австрийскому правительству, предприятия оказались практически банкротами.