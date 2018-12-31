Почему котам разрешено входить в алтарь храма

Удивительно, но по сложившейся церковной традиции собаку считают «нечистым» животным, и якобы поэтому ей непозволительно заходить в храм, более того, некоторые церковники пугают прихожан, рассказывая им о том, что даже если собака забежит в храме на минуту, то помещение надо не просто вымыть, но и заново освятить.

Коты же в православных храмах не только чувствуют себя вольготно, но и без опаски могут заходить в алтарь, спать там, а в некоторых казусных случаях во время службы норовят, задрав хвост, выйти через царские ворота впереди архиерея. Но почему такая несправедливость?

Опять виноват Старый Завет

Любопытно, но кошки в Библии ни разу не упоминаются, в то время как о собаках вспоминают довольно часто и все время в негативном контексте. Например, во Втором послании апостол Петр ссылается на пословицу, которая звучит так: «Пес возвращается на свою блевотину, а умытая свинья снова идет валяться в грязи (2Пет. 2:22)

Апостол Павел сравнивает отступников-еретиков с псами и призывает их опасаться.

Возможно, подобное отношение к собакам связано с тем, что согласно иудейской традиции собака была воплощением презренной нечистоты. В общем-то надо признать, что свои основания под этим есть:собака — не особо чистоплотное животное, может и в тухлятине вываляться, и экскременты съесть, а кроме того, это довольно шумное и суетливое животное, отвлекающее человека от размышлений. Кроме этого, суеверные люди считают, что именно в собаку чаще всего вселяется дьявол.

Завет не виноват

Однако преподаватель-библеист Свято-Тихоновского университета, священник Александр Прокопчук , считает, что понятие „нечистоты“ в этом контексте к собаке не походит, поскольку в Священном Писании речь идет прежде всего о тех животных, которых человек употребляет в пищу.

Книга Левит совершенно точно говорит, что иудеям позволительно есть только тех травоядных животных, которые жуют жвачку и у которых раздвоены копыта. То есть по Библии и кошка, и собака одинаково „нечистые“ животные.

Один сплошной материализм

Просто, в отличие от собак, которые могут вывозиться в грязи, кошки — животные чистоплотные и „не создают гигиенических проблем“.

В самом полном требнике Петра Могилы — сборнике чинопоследований, которым пользуются священники во время служб, нет чина освящения храма после собак или других животных.

Следовательно, главная причина, по которой собак не пускают в храм — это сами собаки, которые могут не просто натоптать, но и задрать лапу на подсвечник, начать лаять или, испугавшись толпы, кого-нибудь покусать.

Кошка собаке не товарищ

Но почему тогда кошек не только пускают в храм и позволяют входить в алтарь, но священники и монахи относятся к ним с огромной любовью, позволяя им жить в монастырях, а в некоторых храмах даже служат молебны о призвании помощи бездомным животным, при которых прихожане держат „мурлык“ на руках?

В старых владимирских и суздальских монастырях в воротах даже есть специальные отверстия для кошек.

Возможно, происходит это потому, что монахи считают, что кошка своей мягкостью, бесшумностью и отсутствием суеты располагает человека к молитве, побуждает в нем самые лучшие, теплые чувства. Но есть и исторические оправдания такой любви к кошкам.

Про „дьявольских“ мышей и „кошачий“ монастырь

Один из последних оптинских старцев по имени Нектарий, умерший в 1928 году, рассказывал предание, по которому кошка во время Великого потопа спасла Ноев Ковчег, слопав мышь, которая по наущению дьявола пыталась прогрызть дырку в днище.

Есть предание о святой равноапостольной Елене, матери императора Константина Великого, корабль которой однажды причалил к острову Кипр, где императрица узнала, что жители острова страшно страдают от нашествия змей.

Чтобы помочь им, императрица велела завести на остров из Египта тысячу кошек, и вскоре со змеями было покончено, а Елена основала на полуострове Акротири Свято-Никольский монастырь, в котором монахи заботились о множестве котов и кошек. Этот „кошачий“ монастырь существовал вплоть до XVI века, когда часть Кипра захватили турки. Сейчас обитель возрождается, правда, вместо мужского монастыря здесь сделали женскую обитель, но кошки живут в нём до сих пор.

Есть и совершенно житейское оправдание тому, что кошек пускают даже в алтарь — они охотятся на мышей и не позволяют им грызть просфорки и восковые свечи, то есть приносят в храме конкретную пользу и этим служат Богу. А на Святой горе Афон они тоже несут свою службу — ловят змей.