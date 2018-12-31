Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что угрожает Земле из космоса 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Космические технологии продолжают совершенствоваться, и уже сейчас ученые могут предположить, какие космические опасности грозят нашей планете.

Астероид

В 2017 году к Земле приблизилось около 730 астероидов на расстояние менее 10 миллионов километров. По космическим меркам это очень близко. Из них почти сотня были достаточно крупными — более 100 метров в диаметре. Столкновение с объектом такого размера для нашей планеты будет крайне опасным. На самом деле, даже астероид размером в несколько метров может уничтожить крупный город, например, Нью-Йорк. Ученые полагают, что именно падение астероида 250 миллионов лет назад стало причиной вымирания динозавров.

Охлаждение Солнца

По предварительным расчетам, охлаждение Солнца может произойти не раньше чем через 7,5 млрд лет. Если температура ближайшей к нам звезды начнет снижаться, условия на Земле перестанут быть пригодными для жизни. Но, вероятно, к этому времени прогресс шагнет так далеко вперед, что станут возможными космические путешествия на большие расстояния.

Другая планета

Пару лет назад в нескольких СМИ появилась информация о том, что к земле движется объект, который похож на планету с длинным шлейфом, содержащим включения треугольной формы. Якобы загадочную планету удалось обнаружить с помощью телескопа, расположенного в пустыне Атакама. Тем не менее официально эта информация не подтвердилась. Ученые призывают не верить слухам, но при этом сообщают, что внимательно следят за всеми потенциально опасными объектами, которые приближаются к нашей планете из космоса.
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как коты сваливают елки и ничуть не жалеют об этом3
Шлягеры по строчке: тест для музыкальных знатоков1
18 эпичных провалов горе-мастеров фотошопа10
Новогодние песни, настраивающие на праздничный лад
Елки против животных: домашнее противостояние
Видео
10:02
Тайны, окружающие антарктические экспедиции
Истории
10:14
Почему Толстой не любил «Войну и мир»
Люди
04:37
Кто придумал «отмывание» денег
Люди
10:41
Дорогущие причуды богатеев
Безумный мир
12:20
Объекты всемирного наследия, которые стоит увидеть
Места
14:32
Странные создания, которые действительно существуют
Безумный мир
03:55
«Чупа-Чупс» и кузнечики: интересные факты о Дали
Люди
14:35
Мистические загадки, на которые нет ответа
Истории
10:03
Известные люди, оставившие мир в 2018
Люди
06:32
Как праздновали Новый год в СССР
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение