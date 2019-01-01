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Как образуются снежинки и почему они все разные 

Рамблер 7 часов назад
Фото: giphy.com
Снежинки образуются в облаке, когда из испарений воды вокруг маленьких пылинок формируются кристаллики льда. Основная форма снежинок — шестиугольник: одни грани кристалла накапливают материал очень медленно, другие же — значительно быстрее.
Дальше у этого шестиугольника продолжают расти лучи, а у лучей появляются отростки. Бывает, наоборот, снежинка может расти в толщину, а не в длину. Все зависит от погодных условий: влажности, температуры, давления. Любые минимальные изменения этих параметров изменить форму снежинки. Естественно, что эти условия постоянно меняются, поэтому и получается, что каждая снежинка уникальна.
Кстати, снежинка может расти не только в длину, но и в ширину. А в холодную и сухую погоду снежинки вообще растут в высоту, и из них получаются столбики.
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