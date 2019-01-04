Кому Россия простила больше всего долгов

Россия является одним из лидеров по количеству списанных долгов. Если брать во внимание только крупные кредиты, то за последние два десятилетия наша страна простила своим должникам почти 140 миллиардов долларов.

Подавляющее большинство долгов перед Россией — это невыплаченные кредиты, предоставленные в свое время СССР развивающимся странам. Такие кредиты выдавались в основном по политическим соображениям и руководство СССР не предусматривало их полного погашения.

Куба ($31,7 млрд)

Куба является самым большим должником СССР. Летом 2014 года Российское правительство пошло на беспрецедентный шаг и списало 90% из суммы долга в 35,2 млрд долларов. Правительство Кубы пообещало отчасти компенсировать эти потери совместными проектами в области энергетики, транспорта и здравоохранения. Политологи утверждают, что это были безнадежные долги и процесс их списания оказался неизбежным.

Оставшиеся от долга 3,5 млрд долларов кубинские власти должны будут погашать равными полугодовыми платежами в течение последующих десяти лет. Однако, как отметил президент России Владимир Путин кубинскому информационному агентству Prensa Latina, эти «3,5 миллиарда долларов будут израсходованы на самой Кубе на значимые инвестиционные проекты».

Ирак ($21,5 млрд)

Долги Ираку Россия списывала дважды — в 2004 году $9,5 млрд из $10,5 млрд и в 2008 $12 млрд из $12,9 млрд Второе списание это уже новый долг по кредитам, набранным после прощения предыдущего долга в 2004 году. Владимир Путин выразил надежду, что в ответ новое руководство страны, пришедшее на смену правительству Саддама Хусейна учтет интересы российских компаний в Ираке.

Африканские страны (более $20 млрд)

В июне 1999 года в рамках Парижского клуба кредиторов Россия подписала Кельнское соглашение в соответствии с которым амнистировала от 60 до 90% долгов целому ряду стран, среди которых большинство африканских — Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Танзания, Бенин, Сьерра-Леоне, Мали, Гвинея-Бисау, Чад, Буркина-Фасо и другие.

В частности, Эфиопии списано почти $6 млрд — $4,8 млрд в 2001 году и $1,1 млрд в 2005; Алжиру простили $4,7 млрд, взамен чего страна обязалась закупить в России на эту или большую сумму промышленные товары.

Ранее, в 1996 году Россия списала $3,5 млрд из $9 млрд долга Анголе. По условиям подписанного соглашения остаток суммы должен быть возвращен России до 2016 года в виде векселей.

В 2008 году Россия списала $4,6 млрд Ливии. В обмен на прощенный долг ливийские власти подписали с РЖД договор о строительстве железной дороги стоимостью в 2,5 млрд долларов. Кроме этого, «Газпром» совместно с государственной нефтяной компанией Ливии создал нефтегазовое предприятие. Впрочем, с падением режима Муаммара Каддафи претворить эти соглашения в жизнь будет проблематично.

Монголия ($11,1 млрд)

В 2003 году РФ списала 98% долга Монголии бывшему СССР, составлявшего $11,1 млрд Россия пошла навстречу своему южному соседу во многом из-за того, что сумма долга более чем в два раза превышала на тот момент ВВП страны и Монголия была просто не в состоянии его выплатить. В 2010 году была списана еще одна часть долга в размере 180 млн долларов — эта сумма была предоставлена уже в постсоветское время в виде кредита на оплату участия Монголии в совместном предприятии «Монголросцветмет».

Афганистан ($11 млрд)

Основная часть задолженности Афганистана связана с поставками советского вооружения, кроме этого Советский Союз по кредитной линии строил в Афганистане экономические объекты и оказывал гуманитарную помощь. Взамен списанных в 2006 году долгов предполагалось, что Кабул будет поддерживать экономические отношения с российскими компаниями. Однако с тех пор в отношениях между двумя странами в сфере бизнеса каких-либо положительных сдвигов не наблюдается, хотя РФ по-прежнему продолжает поставлять в Афганистан военную технику.

Северная Корея ($10 млрд)

В сентябре 2012 года Россия списала КНДР долг в размере $10 млрд по кредитам, которые СССР начал выдавать еще в 1950-х годах. Это 90% от суммы, которую задолжала КНДР. Около $1 млрд будет использовано по схеме «долг в обмен на помощь» в сфере образования, здравоохранения и энергетики при организации совместных проектов.

С точки зрения экономистов, списав кредит наша страна получила доступ к минеральным ресурсам страны чучхе, а также возможность принять участие в реконструкции железнодорожной сети КНДР. Списание долга выгодно также с точки зрения прокладки газопровода в Южную Корею через Северную.

По данным южнокорейской газовой компании Kogas прокладка 700-километрового участка трубопровода через КНДР обойдется в примерно 2,5 млрд долларов. Однако, по мнению специалистов, никто не рискнет предсказать успешность реализации данного проекта в виду непредсказуемости политического и экономического курса Ким Чен Ына

Сирия ($9,8 млрд)

Часть сирийского долга — $9,8 млрд из $13,4 млрд была списана в 2005 году. В счет погашения оставшейся суммы между Москвой и Дамаском был подписан ряд соглашений в сфере строительства, нефти и газа. Сирия также обязалась закупать российское вооружение и провести модернизацию поставленной в советские времена бронетехники.

Вьетнам ($9,53 млрд)

Вьетнам был одной из первых стран, кому Россия простила долги. В 2000 году Москва списала $9,53 млрд из общей задолженности в $11,03 млрд Остаток по взаимной договоренности должен быть выплачен к 2022 году, однако не напрямую, а через совместные с Россией проекты на территории Вьетнама.

Никарагуа ($5,95 млрд)

В июле 2004 года с Никарагуа был списан долг в размере $344 млн — это остаток задолженности латиноамериканской страны перед Россией. До этого в 1992 году были прощены $2,55 млрд из $3,11 млрд, а в 1996 году — чуть больше $3 млрд из $3,4 млрд Общий объем амнистированных средств составил $5,95 млрд

Исходя из данных Парижского клуба кредиторов, есть еще ряд стран, которые должны погасить перед Россией почти 50 кредитов, среди них — Гвинея, Бурунди, Конго, Центральная Африканская Республика, Босния и Герцеговина, Молдавия. Впрочем, специалисты уверены, что списания долгов этим странам лишь вопрос времени.