С какой целью СССР провёл испытания «Царь-бомбы»

Испытание «Царь-бомбы», ядерного заряда АН602, мощностью взрыва 58,6 мегатонн, которое прошло в 1961 году над Новой Землёй, до сих пор вызывает горячие споры историков на тему осмысленности и практической пользы как конструкции самой мощной ядерной бомбы в мире, так и этих испытаний.

Часть критиков говорит о том, что сама конструкция АН602 и метод доставки были настолько неудобны, что вряд ли могли быть успешно применены против потенциального противника.

Ядерный шантаж

Однако сами по себе испытания привели, например, к первым шагам по ограничению ядерных вооружений в части испытаний. Именно после подрыва «Царь-бомбы» в Штатах оперативно подготовили и инициировали договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, подписанный США, СССР и Британией в Москве в 1963 году.

Чтобы понять важность и этих испытаний, и самой конструкции огромной и мощнейшей «Царь-бобы», необходимо углубиться в начало истории ядерных вооружений, во времена окончания Второй Мировой Войны. Стоит напомнить, что первые ядерные испытания США провели 16 июля 1945 года, за день до начала Потсдамской конференции.

Конференция закончилась 2 августа, а уже 6 и 9 августа Штаты сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, после чего в Вашингтоне был озвучен план «Дропшот». Если коротко, то суть его сводилась к тому, чтобы сбросить на сто городов СССР 300 атомных бомб (это только на первом этапе реализации плана).

По сути, эту бомбардировку можно считать началом политической доктрины «ядерного шантажа» со стороны Штатов, а особенно, применительно к СССР, как к главному послевоенному геополитическому противнику Западного мира.

«Хромированный купол»

Первые ядерные испытания в СССР смогли провести только в 1949 году. Мы сильно отставали по темпам ядерного вооружения от Штатов. Но уже эти испытания показали, что если Штаты и решат вбомбить Советский Союз в ядерную пыль, то безнаказанно для них это не пройдет, и в любом случае, с нашей стороны последует «удар возмездия».

Тем не менее, «ядерный шантаж» со стороны США продолжался. К примеру, в рамках операции «Хромированный купол» с начала шестидесятых по 1968 год границы СССР постоянно патрулировало несколько бомбардировщиков B-52 с ядерными зарядами на борту.

В 1969 году в рамках операции «Гигантское копье» Никсон дал команду на вылет 18-и таких бомбардировщиков к границам Советского Союза, чтобы «продемонстрировать решимость США победить в войне во Вьетнаме».

Поигрывание мускулами

Впрочем, эти вылеты, уже после испытаний «Царь-бомбы» носили, скорее политический и демонстративный характер, нежели реальную угрозу. Потому что американцам очень четко и весьма наглядно показали, каким может быть пресловутый «удар возмездия».

Кстати, что весьма характерно, в чисто идеологическом плане, ядерная доктрина СССР всегда была подчеркнуто оборонительной. То есть, о том, чтобы кого-то бомбить первыми и таким образом показывать свою силу и укреплять влияние, в «тоталитарном и кровавом СССР» речи в принципе не шло.

Более того, в рамках ядерной обороны при Хрущеве речь шла про «ассиметричный ответ». Разработка этой программы осуществлялась Хрущевым и Маленковым и сводилась к простой мысли: незачем гнаться за американцами по количественным показателям ядерных ракет, необходимо достичь ядерного паритета с помощью «гарантированного возмездия с неприемлемым уровнем ущерба для противника».

Иными словами, предполагалось, не гонясь за количеством, создавать ядерные бомбы, каждая из которых могла бы уничтожить отдельный город, а то и регион. А доставить к месту взрыва ядерные бомбы должны были стратегические бомбардировщики.

«Царь-торпеда»

До «Царь-бобы» в СССР были и иные проекты ядерной обороны. Речь идет о проекте Т-15 или «Царь-торпеде». Согласно этому проекту, планировалось, что удары возмездия будут осуществлены с подводной лодки торпедами длинной 24 метра и мощностью заряда около ста мегатонн.

Более того, есть версия, что в России в 2015 году подняли из архивов эти советские наработки и на их основе делают проект «Статус-6» беспилотной атомной подводной лодки с калибром торпедных орудий, как раз подходящим под калибр Т-15.

Был и проект доставки через космос ракеты Н-1 от 1960 года. Предполагаемая мощность этой бомбы равнялась примерно ста пятидесяти мегатоннам в тротиловом эквиваленте.

В любом случае, параллельно с этими планами и проектами, шло и активное строительство пусковых установок для межконтинентальных ракет. И в 1964 году их в СССР было уже 176.

Эффект бомбы

«Царь-бомба» была именно демонстративным оружием, которое показывало, на что способен оборонно-промышленный комплекс Союза. И Договор о запрете ядерных испытаний — тому прямое доказательство.

Официально Договор этот запрещал такие испытания в силу огромного вреда для экологии, а особенно, после испытаний «Царь-бомбы», но дело в том, что эта бомба не была «грязной». Более того, 97% мощности взрыва, практически не создавали радиоактивного загрязнения.

Кеннеди, предлагая подписание этого акта Москве, сообщал, что в Штатах «всё поняли», и ядерный шантаж себя идеологически изжил, а также расписывался в том, что оценил масштабы возможного «удара возмездия».

К тому же, свою роль сыграли и панические слухи о «самоподдерживающейся ядерной реакции». Они циркулировали в США ещё во время Манхэтенского проекта, а после взрыва «Царь-бомбы» вновь стали популярны.

Суть заключалась в том, что якобы можно создать настолько мощную бомбу, что после взрыва начнётся глобальная цепная реакция, и весь мир этой реакцией попросту выжжет. И тут уже, в общем, не важно, где именно будет произведён непосредственный подрыв заряда, все равно «весь мир в труху».

Ракеты с царь-начинкой

Кроме того, оказалось, что и ракеты куда меньших габаритов и мощности вполне укладываются в советскую оборонную доктрину и на практике куда оперативнее и легче могут быть доставлены на территорию потенциального противника. Речь идёт о бомбе мощностью 20 мегатонн, созданной на основе «Царь-бомбы» и испытанной на той же Новой Земле в 1962 году.

В общем, «Царь-бомба» только на первый взгляд оказалась бессмысленной с практической точки зрения. В контексте своего времени и при помощи советской пропаганды, которая стала вещать со страниц «Правды», что и эта бомба для советской ядерной промышленности — «вчерашний день», политический эффект от испытаний на Новой Земле был более, чем ощутимым.