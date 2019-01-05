Почему в СССР унижали и запрещали женский футбол

Женский футбол до сих пор уступает по популярности и финансированию мужскому. Однако сейчас футболистки хотя бы имеют равные с мужчинами права. На протяжении последних ста лет женский футбол считали неуместным, его неоднократно запрещали, а в СССР и вовсе называли вредным для женского здоровья. Чем заслужил такую репутацию этот вид спорта — разбиралась «Лента.ру»

В 1972 году в Днепропетровске состоялся футбольный турнир для женщин — Кубок Валентины Терешковой . Кроме местных спортсменок в соревнованиях участвовали футболистки из других украинских городов, москвички и рижанки. В одном из матчей турнира встречались днепропетровские «Днепр» и «Метеор». Зрители, не избалованные женским футболом, проявили к турниру интерес: стадион «Торпедо» вместимостью около 10 тысяч мест был заполнен. Но нашлись и противники этого матча.

После игры рабочий бердянского завода «Азовкабель» Величко был возмущен: зачем женщины бегали по полю? И задумался, как это запретить. Свое недовольство Величко выразил в письме, направленном в медицинский журнал «Здоровье». Письмо было опубликовано с заголовком «Женщина на футбольном поле? Противоестественно!»

«Странно было смотреть на женщин-футболисток: у одной на голове белый бантик, у другой — красный, у третьей — коса до пояса мотается, четвертая носится по полю лохматая, как ведьма. Одной мяч в нижнюю часть живота угодил, другая, чтобы грудь защитить, все время падала. А вдруг такая девушка-спортсменка неспособна будет стать матерью? Может статься, что любовь и семейное счастье пройдут от нее стороной», — возмущался рабочий.

По его мнению, женскому футболу спортом не стать. «За рубежом — другое дело, там дельцы руки греют на этом. Но у нас зачем женщине неженскими видами спорта заниматься? Ведь это, наверное, вредно? Что скажете на это вы, медицинские работники?»

На письмо отреагировала глава Федерации спортивной медицины СССР, доктор медицинских наук Нина Граевская. «Культивировать женский футбол нецелесообразно. У женщины сердце меньше мужского, для нервной системы женщины характерна большая возбудимость и реактивность», — приводила доводы доктор наук. Граевская обратила внимание на величину женских костей, подвижность позвоночника и суставов, размеры таза и другие физические показатели — все они доказывали опасность футбола для женского организма.

Через месяц Госкомитет СССР по спорту запретил женский футбол, а также бокс, борьбу и штангу, ссылаясь на их вред для женского здоровья. Запрет был не первым в истории женского футбола — этот вид спорта находился в полулегальном положении большую часть ХХ века.

Женщины начали играть в футбол еще в 1895 году, когда в Англии был создан первый женский футбольный клуб British Lady Football Club. В мае того же года прошел первый матч между женскими командами. Однако и тогда футбол считался неженским занятием — медики называли его слишком травмоопасным, а обыватели настаивали, что у футболисток пропадает женственность и грация.

До России женский футбол добрался через 20 лет после Европы. 3 августа 1911 года состоялся первый матч между женскими командами «Пушкино» и «Петровско-Разумовское». Победили девушки из «Пушкино». Команда пользовалась популярностью в царской России — у атлеток было собственное поле для тренировок и три команды разного уровня подготовки.

В военные и послевоенные годы женский футбол стал популярнее. Пока мужчины находились на фронте, женщины работали и отдыхали по-мужски. В итоге женский футбол привлек внимание болельщиков — например, в 1920 году на матч между французскими и британскими футболистками в Ливерпуле пришли около 50 тысяч зрителей.

После войны мужчины вновь оккупировали футбольные поля, и уже в 1921 году британская Ассоциация футбола запретила женщинам тренироваться на мужских стадионах.

В СССР ситуация могла бы сложиться иначе. В стране, первой провозгласившей эмансипацию и давшей женщинам равные с мужчинами права, футбол мог стать спортом для всех. Но этого не случилось. Спорт был политическим инструментом в стране Советов, но женский футбол не входил в программу Олимпийских игр, не проводилось и чемпионатов мира, а значит, этот вид спорта не представлял для государства особой ценности. Поэтому и существовал лишь в любительском варианте.

Футбол и в массовой культуре был сугубо мужской вотчиной. На экранах кино появлялись женщины-председательницы колхозов (фильм «Председатель»), женщины-бригадиры («Доброе утро»), женщины-инженеры (« Екатерина Воронина »), но не футболистки. Картины о футболе снимались только о мужских командах. «Удар! Еще удар!» связывал блокадный Ленинград и современный СССР (про киевское «Динамо»), а «Вратарь» с Антоном Кандиновым в роли голкипера как бы проводил параллель между защитой футбольных ворот и защитой родины от захватчиков.

Второе рождение женский футбол пережил к концу 60-х — в Европе появились национальные чемпионаты, в 1969 году была основана Международная европейская федерация женского футбола, а в 1970 году в Италии был проведен первый чемпионат мира — правда, неофициальный. Главным прорывом стала отмена запрета на женский футбол в Англии в 1971 году и проведение в 1984 году первого официального чемпионата Европы среди женских команд.

Включение женского футбола в реестр официальных видов спорта заставило руководство СССР пересмотреть отношение к этому вопросу. Запрет на женский футбол был снят, и советские спортсменки смогли тренироваться наравне с мужчинами.

В конце 80-х чехословацкая журналистка Ольга Чемракова предложила пригласить на кубок местного журнала «Млады свят» команду из СССР. В советском еженедельнике «Собеседник» опубликовали ее обращение, однако вместо поездки в Чехию был организован собственный турнир, в котором участвовали восемь команд. Соревнования под эгидой «Собеседника» стали прообразом женского футбольного чемпионата СССР.