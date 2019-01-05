Как СССР чуть не начал войну с Израилем

Мало кто знает, но 1956 год вполне мог стать началом Третьей Мировой войны, или, как минимум, годом начала войны СССР против Израиля. При этом в союзниках у Страны Советов тогда вполне могли оказаться США, несмотря на «холодную войну» и «железный занавес».

История, впрочем, не знает условных наклонений, но произошедшие тогда события весьма драматичны и заслуживают внимания. Ближний Восток никогда не был спокойным местом, а после появления суверенного государства Израиль, окружённого преимущественно исламскими государствами, противоречия в этом регионе только усилились.

Тем более, что и западные державы имели там свои интересы, которые готовы были отстаивать, в том числе, и силой своего оружия.

Суэцкий канал

Одной из точек столкновения таких интересов стал Суэцкий канал. Изначально он был построен в 1869 году и был франко-египетским проектом. Однако уже очень скоро Британия выкупила у Египта его часть акций. В дальнейшем, после Первой Мировой войны, Египет вообще стал Британским протекторатом.

В 1936 году египтяне получили от Англии независимость, однако, с оговорками по поводу размещения на территории королевских войск сроком на 20 лет и с возможным продлением договора.

Вторая Мировая глобально поменяла расстановку сил в мире, и одним из последствий этой войны стал стремительный рост национальных политических сил во многих государствах. Не исключением здесь стал и Египет, где с 1951 года начался динамичный рост антибританских настроений, в том числе, с вооружёнными противостояниями.

В 1952 году в Египте случился переворот, в результате которого к власти пришёл Абдель Насер . Изначально он и его команда пыталась договариваться с Британией. Но вполне очевидным образом отношения эти быстро охладевали.

К примеру, в 1955 году Англия отказалась продавать Египту оружие, а в 1956 году — помогать с финансированием Асуанской плотины. Логичен был такой развод в силу того, что в тот исторический период британцы делали ставку именно на Израиль, которому противостоял и Египет, как ещё одно исламское государство.

Удар по интересам Запада

В свою очередь, египетский политический режим, видя нежелание британцев сотрудничать, вступил в активные переговоры с СССР. И помощь Советского Союза, у которого также были интересы на Ближнем Востоке, последовала незамедлительно.

Например, СССР начал поставки вооружений в Египет через Чехословакию. Ирония в том, что примерно таким же путём ранее Советский Союз снабжал молодое государство Израиль.

Египет же, в свою очередь, 26 июля 1956 года заявил о национализации Суэцкого канала. И это уже был удар по западным интересам. Дело в том, что именно через этот морской путь шло сообщение Британии с восточными колониями и протекторатами, более того, тем же путём шли и нефтяные поставки из Персидских нефтяных полей, и в Европу, и в США.

Вполне естественно, что Франция и Британия, как главные выгодополучатели от хождения по каналу не могли смириться с таким положением дел.

Но египтяне очень грамотно провели эту национализацию, в том числе, и с внешнеполитической точки зрения. Они постановили, что суда иных государств могут гарантированно и беспрепятственно использовать данный маршрут. То есть, формально, у Франции и Англии не было повода к военному вторжению.

Израиль против

Исключение в данном случае составлял Израиль, которому египтяне тотально запретили морской проход Суэцким каналом. И это стало той самой «лазейкой» для военного вмешательства.

Но само вмешательство также было оговорено отдельно на секретных Севрских переговорах. План был прост: Израиль вторгался на территорию Египта, а Франция и Британия в ответ на это вводили свои войска в зону Суэцкого канала, «в качестве миротворцев» и для «разведения в стороны» конфликтующих сторон.

Операция «Кадеш»

В итоге, 29 октября 1956 года стартовала военная операция «Кадеш», названная так в честь города Кадес, который согласно Ветхому Завету был расположен на Синае. Официальным обоснованием начала операции со стороны Израиля было противостояние вылазкам террористов-федаинов, которые с завидным постоянством «партизанили» на территории Израиля.

В США, кстати, весьма быстро поняли, к чему может привести эта израильская экспансия на территории Египта, и выдвинули соответствующую резолюцию в ООН . Дело правда было не в каких-то особых симпатиях к Египту, а в том, что 60% нефтяных поставок через Суэцкий канал приходились как раз на долю США.

На резолюцию Штатов тут же наложили вето Франция и Британия. Израильская армия, между тем, оперативно заняла площадь практически всего Синайского полуострова. И в ответ на это выступил уже СССР, который весьма недвусмысленно намекнул на то, что применит против Израиля, Франции и Британии все имеющиеся у него средства, в том числе и ракетные бомбардировки.

Военная угроза или блеф

И дело здесь в том, что на данном этапе Советский Союз уже очень плотно взаимодействовал с рядом ближневосточных государств, противостоящих Израилю, и отказаться от своих союзников просто не мог. США в свою очередь столь же прозрачно намекнули Израилю на тотальные экономические санкции.

И вот что интересно, согласно исследованию Эфраима Ганора, тогдашняя израильская власть поверила скорее в реальность американских санкций, нежели советской военной угрозы.

По крайней мере, тогдашний премьер Израиля, Давид Бен-Гурион отнесся к заявлениям советской стороны, как к «блефу». Одна из немногих, кто воспринял угрозы со стороны СССР со всей серьёзностью, была министр иностранных дел Голда Меир

При этом, она весьма доходчиво объяснила всем, что СССР не будут бомбить Париж или Лондон: это бы действительно стало началом Третьей Мировой. А вот молодое, небольшое и периферийное государство Израиль не особенно кому-то интересно, и его уничтожение ООН может спустить на тормозах.

Впрочем, есть мнение, что и эти аргументы не подействовали, и куда более реальными казались тогда американские санкции. Так или иначе, но в 1957 году Израиль окончательно вывел свои войска с Синайского полуострова. Несколькими месяцами ранее это же сделали британские и французские «миротворцы». А вместо них на территории канала расположился военный контингент ООН.

Это, кстати, было первое в истории использование военных сил Организации Объединенных Наций. И в итоге конфликт был погашен.

Однако, история эта не закончилась, и уже в конце девяностых годов прошлого века и в начале нулевых этого стали рассекречиваться российские архивные документы, в рамках которых оказалось, что СССР не блефовал, а был готов «отработать» по Израилю всеми имеющимися средствами, вплоть до самых радикальных.

Чем бы это закончилось, одному Богу известно, но, есть мнение, что эти планы так и остались на бумаге, потому что у Голды Меир был удивительный дар убеждения. Этим даром, она, судя по всему, спасла в 1956 году всю свою страну.