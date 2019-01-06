Чем занимались в СС немецкие женщины

Адольф Гитлер полагал, что женщина в немецком обществе не должна воевать или служить в каких-либо силовых структурах. Уделом «настоящей арийки» считались исключительно домашнее хозяйство и семья.

Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война внесла коррективы в эти представления. Развернутая по всем фронтам бойня требовала все новых человеческих ресурсов. Мужчины шли на фронт, и в тылу образовывалось множество вакантных должностей. Их и стали занимать женщины. Особенно преуспели в этом СС и гестапо. Согласно правилам, представительницы слабой половины человечества служить там не могли, однако им была предоставлена возможность вступить в эсесовские вспомогательные подразделения. Принятые туда женщины делились на две категории: сотрудницы службы связи, делопроизводители и тому подобный обслуживающий персонал и свита СС — надзирательницы в концлагерях.

От кандидаток в сотрудницы свиты СС из первой категории требовалось обладание минимальными навыками того дела, которым они собирались заниматься. Для них также были установлены жесткие ограничения по возрасту (от 17 до 30 лет) и по этнической принадлежности: должны быть немками (или другими «арийками») и не должны иметь родственников из числа представителей «низших рас». Желающая подавала специальную анкету с указанием личных данных, после чего проверяли ее политическую благонадежность и отсутствие у нее судимости. По завершении обучения профессии будущие сотрудницы сдавали экзамены, в том числе на знание нацистской идеологии.

Еще одно вспомогательное подразделение — свита СС, в которую входили надзирательницы концентрационных лагерей. В немецких газетах того времени периодически размещались объявления, приглашающие женщин на такую службу. При выборе кандидаток преимущество отдавалась «социально компетентным», которые ни разу не были привлечены ни к административной, ни к тем более уголовной ответственности. Еще один пункт — политическая благонадежность. Будущие надзирательницы в течение своей жизни не должны были иметь никаких дел с социалистическими, коммунистическими, либеральными и иными политическими силами, оппозиционными правящей нацистской партии.

Были также и возрастные ограничения, правда, не столь жесткие, как в первом случае. На работу в свиту СС брали девушек и женщин в возрасте от 21 года до 45 лет, при этом они должны были обладать крепким здоровьем и выносливостью. Все кандидатки представляли свою биографию и направление от службы занятости. Отобранных отправляли на курсы продолжительностью от одного до шести месяцев. Им объясняли правила поведения с узниками, внушали полное безразличие к их страданиям. Давали указания, как применять силу, а также рассказывали, что ждет надзирательниц за близкую связь с заключенными.

По имеющейся статистике, в 1942-1945 годах через женский концлагерь Равенсбрюк прошли в качестве надзирательниц порядка 3,5 тысяч немок.

О жестокости свиты СС ходили легенды, а самих этих женщин называли «белокурыми чудовищами». Больше всех на почве издевательств над узниками концлагерей «прославилась» 22-летняя Ирма Грезе, которая работала в Равенсбрюке, Берген-Бельзене и Аушвице. Избивая и всячески унижая несчастных, она получала удовольствие. Грезе наслаждалась страданиями заключенных, когда расстреливала их, травила голодными собаками, загоняла в газовые камеры.