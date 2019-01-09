Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2019 год

Британский экстрасенс Крейг Хэмилтон-Паркер заявил, что сумел расшифровать катрены французского врача и алхимика Мишеля де Нострадамуса, известного своими предсказаниями будущего, касающиеся 2019 года.

По словам Хэмилтона-Паркера, еще в XVI века Нострадамус предсказал охлаждение двусторонних отношений между Россией и США — потепления, по его прогнозу, следует ожидать в период между 2019 и 2020 годами.

Ранее исследователи наследия Нострадамуса заявили, что в одном из своих катренов астролог предсказал вооруженный конфликт между США или Европа с одной стороны и Китаем или Россией с другой — это якобы приведет к Третьей мировой войне.