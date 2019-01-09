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Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2019 год 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Британский экстрасенс Крейг Хэмилтон-Паркер заявил, что сумел расшифровать катрены французского врача и алхимика Мишеля де Нострадамуса, известного своими предсказаниями будущего, касающиеся 2019 года.
По словам Хэмилтона-Паркера, еще в XVI века Нострадамус предсказал охлаждение двусторонних отношений между Россией и США — потепления, по его прогнозу, следует ожидать в период между 2019 и 2020 годами.
Кроме того, в расшифрованных предсказаниях Нострадамуса, по утверждению экстрасенса, содержится информация о покушении на президента США Дональда Трампа, сообщает РЕН ТВ.
Ранее исследователи наследия Нострадамуса заявили, что в одном из своих катренов астролог предсказал вооруженный конфликт между США или Европа с одной стороны и Китаем или Россией с другой — это якобы приведет к Третьей мировой войне.
Однако Крейг Хэмилтон-Паркер в своем анализе предсказаний Нострадамуса заявил, что американский лидер Дональд Трамп заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным, благодаря этому мир избежит глобального вооруженного противостояния.
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Комментарии77
Истории , Дональд Трамп , Владимир Путин , РЕН ТВ
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