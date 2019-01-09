В каких случаях память на лица не работает

Порой мы говорим о каком-то человеке, что у него «незапоминающаяся внешность». Действительно ли существуют категории людей, лица которых большинству из нас сложно запомнить?

Люди без особых примет

Считается, что именно таких людей охотно берут на работу в спецслужбы. Дело в том, что мы, как правило, склонны запоминать какие-то яркие детали — густые пышные волосы, крупную родинку, нестандартные черты лица… В крайнем случае мы запоминаем броскую одежду или украшения, татуировки. Если во внешности человека ничто не выделяется, и одет он обычно, и бросающихся в глаза побрякушек или наколок у него нет, то при следующей встрече мы можем его не узнать, а если нас попросят его описать, то это вряд ли получится.

Люди с типичной внешностью

Иногда на вопрос, как выглядел тот или иной человек, мы отвечаем: «Ну, внешность у него такая — типичная…» Для нашей средней полосы это могут быть средний рост, русые волосы, серые глаза, прямой нос… Таких людей вокруг масса, и запомнить такого «типа» действительно нелегко.

Люди другой расы

Часто приходится слышать, что китайцы или японцы для европейцев все на одно лицо. Во всяком случае, нам, русским, требуется усилие, чтобы запомнить в лицо представителя африканского или азиатского народа. Если мы видели его всего один или несколько раз, то можем легко перепутать конкретного индивида с другими его собратьями, что может приводить к различным недоразумениям.

Люди, склонные менять внешность

Если человек надел темные очки и, скажем, рыжий парик, да еще оделся во что-то яркое, то мы, скорее всего, запомним именно очки, парик и яркую одежду. И если в следующий раз увидим нового знакомца уже без данного антуража, то вряд ли поймем, что перед нами тот же самый индивид. Эта уловка часто используется в детективах.

Люди с правильными чертами лица

Существует распространенная теория о том, что красивое лицо трудно забыть. Но недавно исследователи из Йенского университета (Германия) ее опровергли. Вернее, им удалось доказать, что она не совсем верна.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Neuropsychologia, ученые демонстрировали группе добровольцев снимки различных людей. При этом половину лиц можно было считать красивыми, а вторую — не очень, но количество особенностей внешности у всех было примерно равным.

Во время демонстрации фиксировалась электрическая активность мозга испытуемых. Через какое-то время им показали фотографии еще раз и спросили, видели ли они тех или иных людей раньше.

Как выяснилось, добровольцы чаще запоминали некрасивые лица. Красивые лица они узнавали с большей вероятностью лишь в тех случаях, когда у «красавцев» были необычные черты лица, как у Анджелины Джоли . Если им показывали лица красивых людей, снимков которых они ранее не видели, то испытуемые часто говорили, что те им знакомы.

Эксперты считают, что, когда мы видим красивое лицо с правильными чертами, оно кажется нам уже знакомым. Поэтому мы нередко совершаем ошибки при узнавании. Если же лицо некрасивое, то его запомнить легче, поскольку обычно внешность делают некрасивой какие-то примечательные черты типа длинного носа или большого рта.

«Тест показал, что испытуемые склонны запоминать непривлекательные лица, если в красивых нет никаких примечательных особенностей», — говорят авторы исследования Хольгер Визе, Каролин Альтманн и Стефан Швайнбергер.