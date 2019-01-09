Факты, о которых умолчали учителя истории

В школе все изучали историю, но всё ли нам рассказали учителя? Эти исторические факты достойны внимания, но вот на уроках их игнорировали.

1. Мифы о циклопах придумали греки. Учёные предполагают, что кости мамонтов, которые они находили, их озадачивали. Отсюда и появились мифические истории об одноглазых гигантах.

2. Клятву Гиппократа, которую дают врачи, написал не Гиппократ. В тексте, написанном самим Гиппократом, врачу вменялось не содействовать абортам. Кроме того, Гиппократ описал понятие «врачебная тайна». А вот текст, который произносят будущие доктора, появился намного позже.

3. Во времена наполеоновских войн потеря зубов для солдат не была редкостью. Тогда врачей-стоматологов не существовало, но на помощь солдатам приходили цирюльники. Они изымали зубы у погибших и вставляли их раненным.

4. В Древней Греции электрические скаты использовались в медицинских целях. Эти рыбы умеют посредством электрического разряда вызывать оцепенение жертв, и греки стали применять это качество при операциях и родовспоможении.

5. В Андорре нет адвокатов.