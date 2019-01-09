Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Факты, о которых умолчали учителя истории 

Рамблер 2 часа назад
В школе все изучали историю, но всё ли нам рассказали учителя? Эти исторические факты достойны внимания, но вот на уроках их игнорировали.
1. Мифы о циклопах придумали греки. Учёные предполагают, что кости мамонтов, которые они находили, их озадачивали. Отсюда и появились мифические истории об одноглазых гигантах.
2. Клятву Гиппократа, которую дают врачи, написал не Гиппократ. В тексте, написанном самим Гиппократом, врачу вменялось не содействовать абортам. Кроме того, Гиппократ описал понятие «врачебная тайна». А вот текст, который произносят будущие доктора, появился намного позже.
3. Во времена наполеоновских войн потеря зубов для солдат не была редкостью. Тогда врачей-стоматологов не существовало, но на помощь солдатам приходили цирюльники. Они изымали зубы у погибших и вставляли их раненным.
4. В Древней Греции электрические скаты использовались в медицинских целях. Эти рыбы умеют посредством электрического разряда вызывать оцепенение жертв, и греки стали применять это качество при операциях и родовспоможении.
5. В Андорре нет адвокатов.
Комментарии1
Истории , Безумный мир , Вещи , Видео , Люди , Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле породило Евросоюз
В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию8
5 загадок истории, которым суждено остаться тайной
В Сети появился новый мем — девушка с водой5
Тест: сможете ли вы понять одессита40
Видео
05:10
Герой, который молчал о подвиге полвека
Люди
08:22
Как появились советские сказки
Истории
10:14
Вымершие животные, которые и сегодня не выжили бы
Истории
05:05
Факты, о которых умолчали учителя истории
Истории Безумный мир
00:56
Дикие звери навестили полицию и госпиталь
Безумный мир
10:42
Как тратят деньги миллионеры
Люди
10:14
Где находится центр Вселенной
Безумный мир
12:28
Скандальные свадьбы современных принцев
Люди
04:33
Причудливые дома, поражающие воображение
Места
Прообразы популярных литературных персонажей
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение