Кто придумал носить красную нить на запястье

Бритни Спирс, Красная нить на левом запястье пришла из каббалы — средневековой иудейской традиции, для которой пропитано мистикой и оккультизмом. В ХХI веке это эзотерическое течение приобрело особую популярность. Красную нить на левом запястье носит певица Мадонна Барбара Стрейзанд и многие другие звезды как американского, так и российского шоу-бизнеса. Талисман стал популярен и среди обычных людей, но мало кто знает, что нить означает и как ее следует носить.

Что означает красная нить

Согласно каббалистической традиции негативная энергетика попадает в тело человека через левую руку и, повязав на запястье красную шерстяную нить можно защитить себя от сглазов и негативного влияния окружающих. Такой талисман следует обязательно купить, его должен повязать родной или любимый человек и завязывается нитка на семь узелков. Однако силу имеет не всякая оберег, а только тот, который прошел особую каббалистическую церемонию.

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Моток красной шерстяной нити семь раз оборачивают вокруг, находящейся в Израиле гробницы одной из прародительниц евреев Рахиль. Далее каббалисты читают молитву «Ана бе-коах…» («Мы молим: силой…»), написанную еще в 1 веке нашей эры. После этой процедуры нить снимается и нарезается по длине необходимой для запястья. Только такая нить в каббале считается правильной и заряженной на защиту.

Что говорит православие

Согласно православию красная нить не просто модный аксессуар, а атрибут каббалы, которая из учения переродилось в набор оккультных практик и магических учений, а значит имеющей демоническую природу. Православный, повязывающий такой оберег на свою руку обращается за помощью к темным силам и пренебрегает к воле Бога.