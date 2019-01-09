Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто придумал носить красную нить на запястье 

Кириллица 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Красная нить на левом запястье пришла из каббалы — средневековой иудейской традиции, для которой пропитано мистикой и оккультизмом. В ХХI веке это эзотерическое течение приобрело особую популярность. Красную нить на левом запястье носит певица Мадонна, Бритни Спирс, Барбара Стрейзанд и многие другие звезды как американского, так и российского шоу-бизнеса. Талисман стал популярен и среди обычных людей, но мало кто знает, что нить означает и как ее следует носить.

Что означает красная нить

Согласно каббалистической традиции негативная энергетика попадает в тело человека через левую руку и, повязав на запястье красную шерстяную нить можно защитить себя от сглазов и негативного влияния окружающих. Такой талисман следует обязательно купить, его должен повязать родной или любимый человек и завязывается нитка на семь узелков. Однако силу имеет не всякая оберег, а только тот, который прошел особую каббалистическую церемонию.
cyrillitsa.ru
Моток красной шерстяной нити семь раз оборачивают вокруг, находящейся в Израиле гробницы одной из прародительниц евреев Рахиль. Далее каббалисты читают молитву «Ана бе-коах…» («Мы молим: силой…»), написанную еще в 1 веке нашей эры. После этой процедуры нить снимается и нарезается по длине необходимой для запястья. Только такая нить в каббале считается правильной и заряженной на защиту.

Что говорит православие

Согласно православию красная нить не просто модный аксессуар, а атрибут каббалы, которая из учения переродилось в набор оккультных практик и магических учений, а значит имеющей демоническую природу. Православный, повязывающий такой оберег на свою руку обращается за помощью к темным силам и пренебрегает к воле Бога.
Кириллица: последние новости
Как скифы поступали с стариками Как СССР чуть не начал войну с Израилем «Кузькина мать»: почему СССР взорвал бомбу именно на Новой Земле
Комментарии
Истории , Бритни Спирс , Мадонна , Барбара Стрейзанд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Художник зашифровал в стене загадку на $1000
Этот тяжелый первый рабочий день в году
Эль Лисицкий: человек, который изменил все
Парижский ресторан для нудистов закрывается24
Найдены признаки «внеземного» происхождения жизни15
Видео
02:21
Блогер обучила пса заклинаниям из «Гарри Поттера»
Безумный мир
05:10
Герой, который молчал о подвиге полвека
Люди
08:22
Как появились советские сказки
Истории
10:14
Вымершие животные, которые и сегодня не выжили бы
Истории
02:36
Парижский ресторан для нудистов закрывается
Места
00:43
Австралийское небо стало алым из-за бури
Безумный мир Места
05:05
Загадки, которые люди все ещё пытаются разгадать
Вещи
05:05
Факты, о которых умолчали учителя истории
Истории Безумный мир
00:56
Дикие звери навестили полицию и госпиталь
Безумный мир
10:42
Как тратят деньги миллионеры
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение