Кого на самом деле называли холостяком на Руси

Происхождение слова «холостой», которым в России издавна называют неженатых мужчин, люди часто объясняют на основе собственных догадок. Например, считают, что слово произошло от глагола «холостить», то есть кастрировать, мол, холостяк на Руси — это такой «пустой», бездетный мужчина, который ни на что не способен. На самом деле это не так, хотя косвенное отношение к этому глаголу слово «холостяк» все же имеет.

Холостяком становились после обряда инициации

На самом деле «холостяк» произошел от глагола «холить», но не в смысле — «ухаживать», а в смысле «стричь», «укорачивать», «отнимать». Этот глагол восходит к древнему индоевропейскому корню skel— или skol-, который означал — «рассекать», «сечь», «резать» и даже «драть». В украинском языке этот глагол стал звучать, как «голить», то есть брить.

Происхождение слова «холостяк» было связано с обрядом инициации, по которому в Древней Руси у отроков, достигших 12-13 лет, коротко стригли волосы. Считалось, что после этого обряда мальчик становился мужчиной и имел право выбирать себе невесту. Вполне естественно, что жениться подростку было рано, и он на какое-то время становился «холостяком» — коротко остриженным неженатым молодым парнем.

Кроме подростков, холостяками на Руси часто называли воинов, участников княжеских дружин, профессиональных наемников, которых мало кто рискнул бы назвать холостым, если бы это слово имело оскорбительный смысл вроде «кастрата».

Однако слово «холостяк» все-таки имеет некоторое отношение к глаголу «холостить», поскольку этот глагол сам произошел от слова «холить», но уже в другом смысле — «укорачивать, отнимать способность» (сравните с украинским словечком «холостати», что значило «лущить толчением» и с белорусским словом «холосцiць»), а в Древней Руси он означал еще и «коротко стричь волосы».

Холостяк прав не имел

Автор Игорь Кон в книге «Мужчина в меняющемся мире», пишет, что на Руси в крестьянской среде неженатый мужчина, не имеющий забот о семье, не принимался всерьез, по сути навечно оставаясь «подростком, лишенным права голоса в семье и на сходе», только половиной человека, поэтому за ним и закрепилось такое подростковое название.

Следует упомянуть, что в христианской Руси ребенок находился под опекой родителей до тех пор, пока не женился или не выходил замуж. До тех пор он оставался бесправным в семье. Возможно именно с этим связано то, что на Руси только 4% людей к 49 годам никогда не бывали в браке.

Русский лингвист Григорий Андреевич Илььинский тоже придерживался теории, что слово холостой произошло от обряда пострижения, но выдвигал теорию, что основой послужило древнеиндийское слово khalatis, что значило «лысый».

Филолог-славист Александр Львович Погодин считал, что слово холостяк имеет ту же праславянскую основу -хол-, от которой происходят слова «пахолок» (парень), «холоп», «хлопец» и даже «холуй».

Другие гипотезы

Некоторые лингвисты считают, что это слово пришло к нам из европейских языков, например, из греческого, в котором существует слово koros (мальчик), которое тоже, кстати, происходит от глагола стричь (keiro); или даже пришло к нам из латыни, где есть слово sōlus (одинокий) — так, например, считал лингвист Хольгер Педерсен из Дании. Еще одна гипотеза, которую высказывал это ученый, отсылает нас к готскому слову halbs что значило «пол-».

Западные филологи — немецкий языковед-славист Эрих Бернекер и швед Т. Торбьёрнссон считают, что слово «холостяк» произошло от словенского hlástiti, что означало «хлестать», «бить» или от словенского сhlástаt᾽— «стегать».

А поляк Александр Брюкнер считал, что слово «холостяк» — польского происхождения и указывал в качестве источника польские слова cheɫstać — «укрощать, унимать» или осhеɫtас́ — «износить, вытереть».

Разумеется, подобные теории вызывают обоснованное недоверие.

Незамужняя? Или холостая?

В некоторых областях центральной и западной России по аналогии с холостым мужчиной, незамужнюю женщину тоже называли холостой. Сейчас это слово считается устаревшим, однако его довольно активно потребляли еще в начале XX века в художественной литературе советские писатели, например, А. Н Толстой. Ныне это слово употребляется редко, чаще говорят о женщине, что она незамужняя, а иногда к эмансипированным особам применяют слово «холостячка», которое носит слегка пренебрежительный характер.