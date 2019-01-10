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Почему паук не прилипает к паутине 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Пауки ловко расставляют свои сети, поджидая добычу, но никогда не путаются в своей паутине сами.
Оказывается, пауки могут "производить" разную по свойствам паутину. Как правило, для своих сетей они используют два вида нитей. В основе паутины тугие и прочные нити, у которых нет липучих свойств и по которым обычно и передвигается паук. А уже между ними коварный хищник протягивает нити другого типа — более тонкие и очень липкие. Именно в них и запутываются насекомые-жертвы.
Тем не менее если пауку очень нужно, он и по клейким нитям может спокойно пройти и не прилипнуть. Выяснили это немецкие ученые, которые в своих наблюдениях прибегли к скоростной микровидеосъемке. Когда паук ступает на липкую нить, волоски, которыми покрыты его лапки, задерживают на себе частицы клейкого вещества. А когда он отрывает лапку от паутины, волоски возвращают клейкое вещество обратно, скользя по нити. Кроме того, лапки паука покрыты специальным веществом, снижающим сцепление с липкой нитью.
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