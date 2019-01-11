Что будет с россиянином, у которого найдут кастет

Кастет всегда был и остается одним из самых распространенных видов холодного оружия. В Советском Союзе кастеты носили, пускали в дело и отливали самостоятельно не только матерые бандиты, но и мелкие хулиганы и даже обычная детвора. Однако в современной России, впрочем, как и в СССР, законодательство кастеты вовсе не жалует.

Головоломка

Появлению в нашей речи слова «кастет» мы обязаны французам. Если «casse-tete» перевести с французского, то получится «головоломка», что в понимании русского человека означает вполне безобидный ребус или загадку. Однако переводить этот термин следует буквально, то есть «повреждение головы». Интересно, что сегодня во Франции кастет именуют «американским кулаком» («poing américain»). Согласно самой популярной версии, это произошло благодаря Первой Мировой войне, когда американцы активно пользовались в рукопашном бою ножами-кастетами («Knuckle Knife»).

По этому же назначению, а именно для контактного боя, кастетами пользовались и грабители для вымогания денег, и уличные хулиганы для разборок между членами разных банд. Причем, во многих странах. С середины XIX века кастеты появились и в России. Но особое распространение они получили только в ХХ веке. Секрет популярности этого оружия скрывается в его компактности, мощности и простоте изготовления.

Кастет — это оружие?

Некоторые не считают, что кастетом можно нанести человеку какие-либо серьезные увечья. На самом деле это, конечно, не так. Использование кастета может даже привести к летальному исходу. Именно поэтому с точки зрения современного законодательства кастет является самым настоящим оружием.

Согласно 6-ой статье закона «Об оружии» (№ 150-ФЗ) на территории Российской Федерации, в числе прочих (кистени, бумеранги и т.п.) строго запрещается оборот кастетов.

Причем, на кастет невозможно получить лицензию, как на некоторые другие предметы холодного оружия. Кастеты нельзя хранить, продавать, применять, изготавливать и коллекционировать.

Закон о наказании

За сбыт кастета (его продажу или дарение) в России можно получить реальное наказание и даже срок. Поскольку, как указано выше, по закону кастет относится к холодному оружию, то части уголовного кодекса РФ, касающиеся его хранения и распространения, относятся и к кастетам. Тем более, что в комментариях к кодексу говорится о том, что под термином «холодное оружие» в том числе следует понимать и предметы «ударно-дробящего действия», то есть кастеты.

4-ый пункт 222-ой статьи УК РФ предупреждает, что сбыт холодного оружия может повлечь за собой несколько видов наказаний. Это обязательные работы (до 480 часов), исправительные работы (от 1 до 2 лет), принудительные работы (до 2 лет), арест (от 3 до 6 месяцев) или даже лишение свободы (до 2 лет), причем, с изъятием штрафа (до 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы за полугодовой период).