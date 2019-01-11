Кто, кроме женщин, мог драться ногами

Если сравнивать боевые единоборства Азии и Европы, то в глаза сразу же бросается существенное различие: восточные воинские практики активно используют технику ударов ногами, тогда как западные основаны исключительно на применении рук. На Руси, где с давних времен развивался кулачный бой, тоже было не принято драться ногами. Это противоречило устоявшимся традициям. Но у любого правила бывают свои исключения.

Культура кулачного боя

Ритуальные поединки в честь языческих богов, и в первую очередь, Перуна — покровителя славных воинов, были той основой, из которой возникла культура кулачных боев. Они проводились на праздники, особенно массовые ристалища устраивались на Масленицу. Каждый молодец мог проявить здесь свою удаль, бои проходили как в формате единоборств, так и «стенка на стенку».

Доктор исторических наук Борис Владимирович Горбунов в своей научной работе «Традиционные рукопашные состязания в народной культуре восточных славян ХIХ — начала ХХ века» отметил, что участники кулачных боев не испытывали никакой ненависти друг к другу. Их целью было лишь проявление воинского духа.

не бить человека, присевшего на корточки, тем более лежачего;

не пользоваться тяжелыми предметами, увеличивающими силу удара;

окровавленный боец автоматически выбывает из боя;

не делать подножек и подсечек;

нельзя захватывать одежду, удерживать руки противника;

запрещено бить ногами. Не желая причинить серьезный вред противникам, бойцы придерживались следующих основных правил:

Разумеется, всегда находились те, кто стремился нарушить правила, но их осуждали.

Если дрались женщины

В XI-XVI веках кулачные бои были не только праздничной забавой на Руси. Поединки являлись традиционным способом разрешения судебных тяжб, такой метод средневекового правосудия получил название «поле». Причем, участвовать в боях могли и женщины, если у них возникали серьезные разногласия с кем-то из соседей или знакомых.

Согласно псковской Судной грамоте 1397 года, если противником представительницы прекрасного пола был мужчина, то вместо нее на поединок выходил отец, муж, брат или специально нанятый профессиональный боец. А с ответчицей-женщиной истица обязана была биться сама.

Ни для кого не секрет, что поединки между дамами сильно отличаются от мужских боев. Другая физическая составляющая, приемы и техника ударов. Если добры молодцы и на судебном поле придерживались общих правил кулачного боя, то женщины не ограничивали себя ничем. Они могли хватать друг друга за волосы, за одежду, царапаться и даже избивали своих противниц ногами, войдя в боевой раж.

Поэтому многие мужчины считали технику ударов нижними конечностями унизительной для себя, представители сильного пола не хотели драться «по-бабьи».

Если хотели убить

И все же, нельзя утверждать, что русские бойцы не умели использовать ноги во время поединков. Достаточно обратить внимание на народные танцы и некоторые молодецкие забавы, чтобы понять — эти безобидные, на первый взгляд, занятия требуют отличной координации движений всего тела, в том числе и нижних конечностей.

буза, зародившаяся в северо-западных регионах (Новгород и Псков);

спас, получившая распространение на юге нашей страны, особенно среди казаков. По мнению большинства исследователей, на Руси издревле существовали и развивались две основные системы боевого искусства:

Обе эти боевые системы предполагают удары ногами, кроме всего прочего. Но они не использовались во время кулачных боев, основная сфера их применения — война. Целью бузы и спаса является убийство противника, поэтому ратное искусство русских воинов предполагает жесткие удары по наиболее уязвимым точкам на теле противника.

То есть, ногами били, если целью поединка было физическое уничтожение человека. Разумеется, это не могло происходить на празднике или судебном поле, где факт убийства станет достоянием общественности.

Если нужно разрешить серьезный конфликт

Случались на Руси и серьезные конфликты, которые не могли разрешиться бескровно. Далеко не все тяжбы можно выносить на публичное обсуждение. Если речь, например, идет о поруганной чести или разногласиях между бандитами, то обе стороны стремились договориться о поединке, который проводился без привлечения широкой общественности.

Правила таких боев обсуждались заранее, и если участники конфликта решали, что можно бить ногами, то дрались без всяких ограничений, стремясь нанести как можно больше увечий своим оппонентам.

В современной уголовной культуре этот элемент народных традиций сохранился почти в первозданном виде. На блатном жаргоне договориться о проведении поединка называется «забить стрелку», только нынешние бандиты приходят на подобные разборки с оружием, в отличие от своих далеких предшественников.

Если напали грабители

В XI-XV веках на Руси орудовали банды ушкуйников — грабителей и профессиональных наемников, которые нападали на всех без разбора. Путешествуя по рекам на быстрых парусно-гребных лодках, эти лихие люди наводили настоящий ужас на скандинавов, русских и татар.

Зародившись как своеобразные отряды специального назначения Новгородской республики, впоследствии ушкуйники потеряли связь с этой средневековой демократией, обосновавшись в Волго-Вятском регионе. Их центральной базой стал город Хлынов (Вятка), где грабители организовали собственную вечевую республику, аналогичную Новгородской.

Во время своих лихих набегов на прибрежные села и города ушкуйники не ограничивали себя никакими джентльменскими правилами, били мужиков и баб, пытавшихся оказать им сопротивление, чем и как придется. Ногами тоже.

Интересно, что именно в Волго-Вятском регионе, где долгое время находилась центральная база ушкуйников, этнографы зафиксировали в научных работах старинную народную игру, которая способствовала тренировке техники владения ногами. Парни демонстрировали свою молодецкую удаль и ловкость, сбивая колпаки с голов своих противников прицельными ударами нижних конечностей.

После XVI века

Прекращение практики разрешения судебных споров и тяжб с помощью бойцовских поединков, правила которых были жестко регламентированы, постепенно привело к ужесточению кулачных боев как таковых. Начиная с XVI века, ограничения, гарантирующие участникам относительную безопасность, перестали соблюдаться повсеместно. При этом отдельные бойцы не брезговали никакими грязными приемами, они могли позволить себе бить противников ногами.