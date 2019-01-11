Правда ли, что Джеком Потрошителем был Ван Гог

В 1888 году в Уайтчепеле — тогда пригороде, а ныне одном из районов Лондона — произошла серия жестоких убийств. Жертвами стали пять девушек и женщин легкого поведения, тела которых были изуродованы, а внутренние органы частично удалены. Судя по ранам и качеству надрезов, убийца, прозванный Потрошителем, отлично знал человеческую анатомию и, возможно, имел немалый хирургический опыт.

Но личность знаменитого Джека Потрошителя по сей день остается загадкой, и рождает различные предположения. Одно из них — довольно интересное и правдоподобное — высказал Дейл Ларнер в своей книге «Винсент по прозвищу Джек».

Совпадения и даты

Ларнер приводит несколько доказательств того, что Джеком Потрошителем действительно мог быть знаменитый художник. Первое, на что следует обратить внимание — это совпадения дат. Четыре убийства были совершены незадолго до дня рождения матери Ван Гога, а обнаружены жертвы были в период с 5 по 10 сентября.

Кстати, именно 10 сентября 1888 года матери Винсента исполнилось 70 лет. Впрочем, доказательство это пока весьма слабое, особенно если не принимать во внимание психическое расстройство знаменитого голландца. Но о нем чуть ниже, а пока все также — о датах.

В возрасте 20 лет Ван Гог покинул Голландию и переехал жить в Лондон. Менее чем через два месяца после его приезда в Туманный Альбион случилось первое убийство.

Еще один важный момент, касающийся дат. Известно, что Потрошитель регулярно оправлял письма в полицию. Всего их насчитывалось более полутора сотен. Причем за период с 24 сентября по 23 декабря 1888 года, когда была написана основная масса этих посланий, промежуток между ними не превышал 5 дней. А вот с 23 декабря 1888 года по 7 января 1889 года отмечается промежуток в 16 дней. Дейл Ларнер связывает это с тем, что как раз 23 декабря в приступе шизофрении Ван Гог отрезал себе ухо и на 16 лет отправился в лондонскую психлечебницу, откуда просто не имел возможности отсылать письма. К слову, ухо было удалено и у одной из жертв Потрошителя.

Картина и почерк

Письма навели исследователя и на другие доказательства — очевидную схожесть почерков Потрошителя и Ван Гога. И тот, и другой довольно своеобразно писали некоторые английские буквы, что не может не наводить на определенные подозрения.

Также Ларнер нашел зашифрованное послание на картине Винсента «Ирисы». В очертании цветов явно прослеживается аналогия на тело и изуродованное лицо одной из жертв. Вполне возможно, что о своих «похождениях» художник рассказывал в автобиографических записях или дневнике? Они были подробно изучены, но ничего компрометирующего обнаружить не удалось, за исключением одного момента.

Непосредственно перед днями, когда Потрошитель совершал свои убийства, у Ван Гога были приступы шизофрении, из-за чего он частично терял память. Дни убийств в дневнике художника никак не отображены. Конечно, приведенные доказательства довольно косвенные, но, согласитесь, заставляют кое о чем задуматься.

Впрочем, сегодня эту версию многие исследователи отметают, руководствуясь дневником некоего торговца Джеймса Мейбрика, найденным в конце прошлого века. Правда тогда его посчитали фальшивкой, а сегодня все больше склоняются к подлинности. Но и это пока не единственное и окончательное мнение.