Главные достижения создателя России Ивана III Великого

Иван III первым из русских князей принял титул «Государь всея Руси», и ввел в обиход термин «Россия». Именно ему удалось собрать вокруг Москвы разрозненные княжества северо-восточной Руси. При его жизни в состав единого государства вошли Ярославское и Ростовское княжества, Вятка, Пермь Великая, Тверь, Новгород и другие земли. Неслучайно за Иваном III закрепилось прозвище «Великий». Своему сыну Василию III Великий князь передал территорию в несколько раз большую, чем получил в наследство сам. Иван III сделал решительный шаг к преодолению феодальной раздробленности и ликвидации удельной системы, заложил экономические, политические, юридические и административные основы единого государства.

Князь-освободитель

Еще сто лет после Куликовской битвы русские князья продолжали платить дань Золотой Орде. Роль освободителя от татаро-монгольского ига выпала Ивану III. Стояния на реке Угре, случившееся в 1480 году, ознаменовало окончательную победу Руси в борьбе за свою независимость. Ордынцы не решились переправиться через реку и вступить в сражение с русскими войсками. Выплаты дани прекратились, Орда погрязла в междоусобицах и к началу XVI века прекратила свое существование. Москва же в очередной раз утвердила себя в качестве центра образующегося русского государства.

"Московское право"

Принятый в 1497 году Судебник Ивана III заложил правовые основы для преодоления феодальной раздробленности. Судебник устанавливал единые юридические нормы для всех русских земель, тем самым закрепляя ведущую роль центральной власти в регулировании жизни государства. Свод законов охватывал широкий круг жизненных вопросов и затрагивал все слои населения. Статья 57-ая ограничивала право перехода крестьян от одного феодала к другому неделей до и неделей после Юрьева дня. Тем самым было положено начало закрепощению крестьян. Судебник имел прогрессивный характер для своего времени: в конце XV века далеко не каждая европейская страна могла похвастаться единым законодательством. Посол Священной Римской империи Сигизмунд фон Герберштейн перевел на латинский язык значительную часть Судебника. Эти записи изучались и немецкими юристами, которые составили общегерманский свод законов («Каролина») только в 1532 году.

Имперская миссия

Объединение страны требовало новой государственной идеологии, и ее основы появились: Иван III утвердил символом страны «Москва — Третий Рим». Но дело не только в идеологии. При Иване III началось активное утверждение России на европейской арене. Серия войн, которые он вел с Ливонией и Швецией за господство на Балтике, знаменует первый этап на пути России к империи, провозглашенной Петром I спустя два с половиной столетия.

Архитектурный бум

Объединение земель под властью Московского княжества дало почву для расцвета русской культуры. По всей стране велось интенсивное строительство крепостей, церквей и монастырей. Именно тогда была возведена красная стена Московского Кремля, и он превратился в сильнейшую крепость своего времени. При жизни Ивана III была создана основная часть того архитектурного ансамбля Кремля, который мы можем наблюдать сегодня. В Россию были приглашены лучшие итальянские мастера. Под руководством Аристотеля Фиорованти был возведен пятиглавый Успенский собор. Итальянские же зодчие возвели Грановитую палату, ставшую одним из символов царского величия. Псковские мастера построили Благовещенский собор. При Иване III только в Москве было построено около 25 церквей. Расцвет русской архитектуры убедительно отразил процесс создания нового, единого государства.

Поместная система

Формирование единого государства не могло происходить без создания лояльной государю элиты. Поместная система стала эффективным решением этой проблемы. При Иване III велся усиленный набор людей, как для военной, так и для гражданской службы. Именно поэтому, были созданы точные правила раздачи казенных земель (они передавались во временное личное владение как награда за службу). Таким образом, формировалось сословие служилых людей, которые были зависимы лично от государя и обязаны своим благополучием государственной службе.

Приказы