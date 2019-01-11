Как Россия могла потерять остров Врангеля

О существовании острова Врангеля русские знали еще в XVII веке. Впервые он был нанесен на карту первопроходцем Иваном Львовым, а на картах академика Ломоносова он значился под названием «Сомнительный».

В 1764 году землю в бинокль видел картограф Степан Андреев. Позже его безрезультатно искала экспедиция барона Фердинанда Петровича Врангеля.

Но одно дело — нанести остров на карту, назвать или видеть его в бинокль, и совсем другое — высадиться на нем и установиться флаг страны, присоединив новую территорию к своему государству.

А первым был немец

Несмотря на то, что остров Врангеля находится между Чукотским и Восточно-Сибирским морями, и от Чукотки его отделяет всего 140 километров, первым на него, как это ни странно высадился немец в 1866 году. Им был китобой капитан Эдуард Далльманн, который занимался промыслом у Берингова пролива и торговал с чукчами и эскимосами.

Год спустя остров обнаружил еще один капитан китобойного судна — американец Томас Лонг, он-то и дал острову название в честь Врангеля, который безуспешно искал его четыре года. Однако Лонг не предпринял никаких шагов для того, чтобы определить статус новой земли, в отличие от Кельвина Купера, который прибыл на только в 1881 году на паровой шхуне «Томас Корвин» в поисках пропавшей экспедиции.

Он высадил на берег десант и тут же поднял американский флаг, заявив права США на необитаемые земли. Его притязания были беспочвенны с точки зрения международного права. Как пишет в своей статье «Борьба СССР за свои интересы в Арктике» историк Алексей Алексеевич Бочаров с соавторами, по первой статье договора 1867 года между Российской империей и США, западная граница уступленных Россией земель должна была проходить по меридиану, который на равном расстоянии между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США) пересекал параллель, определяющую 65 градусов 30 минут северной широты. Эта теоретическая граница направлялась точно на север «пока не затеряется в океане». А следовательно, остров, находящийся значительно западнее, уже тогда был российским по договору.

Однако высадка Купера могла создать прецедент. Россия поспешила исправить оплошность: в 1911 году на берег высадился экипаж ледокола «Вайгач» и поднял флаг империи.

Канадская авантюра

На этом территориальные приключения острова не закончились. В 1913— 914 гг. на него попала экспедиция антрополога Вильярмура Стефанссона. Экипаж одного из судов экспедиции — «Карлака» был вынужден провести на острове две зимы после того, корабль раздавили льды. Канадцы потеряли трех человек и были сняты китобойным судном осенью 1914 года.

И все бы ничего, но в 1921 году, в разгар Гражданской войны, бушевавшей в России, Стефанссон вспомнил об острове. Он узнал, что на Дальний Восток России претендуют японцы, и решил их опередить, «застолбив» остров.

Для организации новой экспедиции Стефанссон развил бурную деятельность, и получил поддержку от премьер-министра Канады Артура Мейгхена.

В сентябре 1921 года пятеро авантюристов высадились на острове: среди них было два американца, два канадца и эскимоска. Подняв флаги Канады и Великобритании, они подписали некий документ, в котором объявляли остров собственностью британской короны на том основании, что якобы на него никто не претендовал.

Смерть колонистов

Копия документа была доставлена отплывающей шхуной в город Ном (Аляска) и поначалу её никто не воспринял всерьез.

Об острове вспомнили, когда Япония под натиском большевиков стала выводить войска с Дальнего Востока. Никто и не думал «вернуть» остров России, наоборот, документ вызвал ожесточенный территориальный спор между… Канадой и США. Губернатор Аляски доказывал, что остров якобы всегда принадлежал Америке, развернулась ожесточенная дискуссия.

Тем временем «колонисты», кое-как проведя на острове две зимы, терпели бедствие. Снять их не могли из-за паковых льдов, еда закончилась. Трое решили попытать счастье, добравшись до Чукотки, но сгинули во льдах. Оставшийся на острове канадец скончался от цинги, выжила лишь эскимоска Ада Блэкджек. Советский исследователь Владимир Юльевич Визе писал, что женщина поддерживала себя охотой, но ей сильно докучали белые медведи, которые буквально осаждали палатку.

Все решил СССР

Тем временем Гражданская война в России завершилась, и судьбой острова заинтересовалось правительство большевиков. После знаменитой конференции в Генуе вопросом вплотную занялся зам.народного комиссара иностранных дел Максим Максимович Литвинов . Однако дипломатическая переписка, как частная, так и государственная ни к чему не привела. В 1923 году к острову подошло канадское судно, оно забрало выжившую женщину и оставило 13 колонистов — 12 эскимосов и ученого Чарльза Уэллса.

СССР действовал быстро и решительно. В 1924 году к острову из Владивостока прибыла советская ледокольная канонерка « Красный октябрь » (бывший «Надежный») под руководством гидрографа Бориса Владимировича Давыдова.

Она сняла с берега колонистов, водрузила на нем красный флаг и шла обратно во Владивосток. Как выяснилось, Чарльз Уэллс рискнул установить флаг Канады над лагерем только однажды, он особо не верил в то, что остров принадлежит канадцам, и хотел вернуться домой. Ему не повезло — он скончался во Владивостоке от «скоротечной чахотки», а эскимосы вернулись на родину через Китай.

Осенью 1924 года британская корона официально заявила об отказе претензий на остров. Однако США успокоились далеко не сразу: в 1924 году к Врангелю направилась шхуна «Герман», чтобы якобы забрать меха, оставленные Уэллсом, но на самом деле капитану шхуны Лэну было поручено снова водрузить флаг США, «если этому будут способствовать обстоятельства».

Но достичь острова не удалось из-за льдов. Единственное, что получило от этого маневра правительство США — это меморандум с предупреждением от СССР.

Однако вплоть до конца XX века в США то и дело возникали дискуссии по поводу того, кому принадлежит остров.