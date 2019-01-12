Какого цвета белый медведь на самом деле

Скорее всего, вы никогда не задумывались, какого цвета полярный медведь. Очевидно же, что белый. Но на самом деле это не так. И речь даже не о том, что он может быть серым или желтым, все гораздо более радикально. Алексей Осокин докопался до истины.

Кожа белого медведя черная. Да, да, именно так. И, как это обычно бывает в природе, цвет для кожи выбран не случайно. Нам всем хорошо известно, что черная поверхность лучше других нагревается на солнце. И именно поэтому белые медведи — черные.

А как при такой густой шкуре солнечные лучи попадают на черную кожу? Оказывается, шерстинки в шкуре белого медведя на самом деле полые, и солнечные лучи без труда доходят по ним до кожи. Такой вот аналог волоконно-оптического кабеля в дикой природе.

Таким образом, получается, что белый медведь на самом деле черный с прозрачной шерстью.