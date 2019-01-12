В чем Сталин был не прав

Споры о прошлом и будущем нашей страны продолжаются, и все чаще в них можно услышать фразу "Сталина на них нет!". Одни сожалеют о том, что советский лидер не вовремя умер и не успел сделать то, что начал, другие убеждены в том, что его нельзя было и близко подпускать к управлению страной, а третьи и вовсе мечтают его воскресить и поставить у руля страны. Тем не менее, несмотря на все заслуги, ему приписывают и ряд серьезных ошибок.

Коллективизация

При Сталине крестьянство было уничтожено как класс, а обещание советской власти отдать землю обернулось страшной трагедией. Землю отдали колхозам, а у людей отобрали, все что, они смогли заработать. Некоторые историки сходятся во мнении, что печальная ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве сейчас, стала отголоском тех самых ошибочных реформ.

Репрессии

По одной из версий, в 1930-е годы действительно готовился переворот, после его по давления НКВД возглавил Николай Ежов , при котором репрессии приняли устрашающие масштабы. Накануне войны было уничтожено руководство армии, что обернулось серьезными потерями в самом начале. После него наркомом стал Лаврентий Берия , при нем люди, стали возвращаться из лагерей. Тем не менее после смерти Сталина Берию обвинили в подготовке заговора и расстреляли.

Троцкий

Сейчас все чаще можно услышать мнение, что выслать Троцкого уз страны было большой ошибкой. Благодаря его деятельности международное коммунистическое движение фактически было расколото на два лагеря. Самые тяжелые последствия это имело в Испании, где к власти в итоге пришел Франко.

Война

Сталин до последнего не мог поверить в то, что Гитлер нападет на Советский Союз. Есть мнение, что советскому лидеру просто не нравился разведчик Зорге и поэтому он не воспринимал всерьез его донесения.

Коллаборационисты

Некоторые историки говорят о том, что Сталин должен был довести до конца борьбу с фашистскими коллаборационистами в Прибалтике и на Украине. Пособники нацизма смогли избежать наказания, и во многом именно поэтому сейчас там сложилась такая ситуация.