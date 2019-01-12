Тайны сказок Шарля Перро

Французский писатель и критик эпохи классицизма Шарль Перро родился 391 год назад 12 января 1628 года. Многие из нас слышали про его сказки, такие как "Золушка", "Синяя борода" и другие, но мало кто знает, откуда взялись их сюжеты.

Известно, что изначально сказки были выпущены под авторством сына французского писателя. Сборник «Сказки матушки гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» включает в себя восемь сказок, которые писатель переписал с народных преданий, кроме "Рики с хохолком", придуманной самим Перро.

"Золушка, или Хрустальная туфелька"

Свою интерпретацию сказки Шарль переписал с итальянца Джамбаттиста Базиле. Версия Базиле гласила, что главная героиня Зезолла была девушкой своевольной и не хотела жить с мачехой, поэтому сломала ей шею крышкой от сундука. Тогда как в версии Перро главная героиня была хорошей дочерью дворянина, который женился на высокомерной даме, имевшей двух дочерей. Мачеха сразу же невзлюбила падчерицу и "свалила" на нее самую грязную и нудную работу в доме. Имя "Золушка" девушка получила от сводных сестер, потому что садилась отдыхать прямо на золу.

У итальянца "Крестной" стала няня главной героини, став пособницей. Но в какой-то момент женщина изменила свою позицию и стала второй мачехой. У нее было шесть дочерей. Зезолла поняла, что всех перебить у нее вряд ли получится. Но ситуацию решил случай: случайно увидев главную героиню, в нее влюбился король. Сразу же начались поиски возлюбленной и дело закончилось свадьбой. По варианту Перро семью Золушки пригласили на бал, а ей, как оказалось, было не в чем пойти. Тогда на помощь пришла крестная фея, сотворившая чудеса: обычную тыкву превратила в карету, мышей в лошадей, а старое платье в прекрасный наряд. Также крестная подарила девушке хрустальные туфельки. Фея наказала Золушке, что действие колдовства продлиться до полуночи и к этому времени девушка должна вернуться домой. На балу в Золушку влюбился принц. Пытаясь успеть к назначенному часу, девушка потеряла одну из туфелек, по которой в дальнейшем ее нашли. После этого принц женился на главной героине.

"Красная шапочка"

История о девочке и голодном волке известна в Европе с XIV века. Наличие корзинки и предметы внутри менялись в зависимости от местности и времени. Убив бабушку, волк готовит из ее тела еду, а из крови какой-то напиток. Затем ложиться в кровать. Спрятавшись в кровати, он наблюдает, так Красная Шапочка с аппетитом уплетает свою же бабушку. Предупредить девочку пытается бабушкина кошка, но волк кидает в нее тяжелые ботинки и та умирает. Красную Шапочку это не смущает, и после сытного обеда она послушно раздевается и ложится в кровать, где ее поджидает волк. В большинстве версий на этом все заканчивается.

В деревне жила девочка Красная Шапочка. Однажды отправилась она с пирожками к бабушке, а по дороге встретила волка. Разговорившись, девочка рассказала волку, про свои путь и они разошлись. Красная Шапочка пошла дальше по длинной дороге, а волк побежал обходным путем. Волк прибежал первым, съел бабушка, переоделся в ее одежду и стал поджидать "внучку". Когда Красная Шапочка пришла к бабушке, волк накинулся на нее и съел. На шум прибежали дровосеки, которые, вспоров брюхо волку, освободили бабушку с внучкой.

В конце сказки Шарль Перро добавил мораль для всех, кого всякие незнакомцы зазывают к себе в кровать:

Детишкам маленьким не без причин (А уж особенно девицам, Красавицам и баловницам),

В пути встречая всяческих мужчин,

Нельзя речей коварных слушать,

— Иначе волк их может скушать.

Сказал я: волк! Волков не счесть,

Но между ними есть иные

Плуты, настолько продувные,

Что, сладко источая лесть,

Девичью охраняют честь,

Сопутствуют до дома их прогулкам,

Проводят их бай-бай по темным закоулкам…

Но волк, увы, чем кажется скромней,

Тем он всегда лукавей и страшней!

"Спящая красавица"

Историю про "спящую красавицу" тоже написал Джамбаттиста Базиле. Красавицу из его сказки по имени Талия настигло проклятье в виде укола веретена, после которого принцесса заснула беспробудным сном. Безутешный король-отец оставил в маленьком домике в лесу, но никак не мог предположить, что произойдет дальше. Спустя годы мимо проезжал еще один король, зашел в домик и увидел Спящую Красавицу. Недолго думая, он перенес ее на постель и, так сказать, воспользовался ситуацией, а потом уехал и забыл обо всем на долгое время. А изнасилованная во сне красавица через девять месяцев родила близнецов — сына по имени Солнце и дочку Луну. Именно они разбудили Талию: мальчик в поисках материнской груди принялся сосать ее палец и случайно высосал отравленный шип. Дальше — больше.

Король-родитель снова приехал в заброшенный домик и обнаружил там потомство. Пообещал девушке золотые горы и вновь уехал в свое королевство, где его, между прочим, ждала законная жена. Супруга короля, узнав о разлучнице, решила ее истребить вместе со всем выводком и заодно наказать неверного мужа. Она приказала убить малышей и приготовить из них мясные пироги для короля, а принцессу — сжечь. Уже перед самым огнем крики красавицы услышал король, который прибежал и сжег не ее, а надоевшую злобную королеву. И напоследок хорошая новость: близнецов не съели, потому что повар оказался нормальным человеком и спас детишек, заменив их ягненком.

У короля и королевы долго не было детей, наконец-то родилась дочь, во дворец были приглашены волшебницы, но одну старую колдунью позвать забыли. Когда праздник по случаю рождения принцессы был в самом разгаре, добрые волшебницы пожелали малютке быть красивой, умной, кроткой, красиво танцевать, бесподобно петь и играть на музыкальных инструментах, а старая колдунья разозлившись на королевскую семью наколдовала принцессе смерть от укола веретена. Одна из добрых фей смягчила заклинание озлобленной старухи на 100-летний сон от укола веретена. Правитель приказал избавиться от всех веретен в королевстве, но это не спасло принцессу: в 17 лет она случайно нашла веретено и укололась. Все королевство уснуло на 100 лет вместе с юной принцессой, а дворец зарос непроходимыми зарослями терновника. Через 100 лет молодой принц из соседнего королевства пробрался в замерший замок и поцеловал принцессу. Колдовские чары разрушились, принцесса, а вместе с ней и все королевство проснулось. Сказка заканчивается счастливой свадьбой принца и принцессы.