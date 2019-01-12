Капрал-козел и другие животные, которые воевали

С древних времён люди использовали животных на войне. Собаки защищали хозяев, бросаясь на врагов, кони везли воинов на битву, голуби приносили шифрованные депеши. Иногда в армии оказывались совсем неожиданные герои: козлы, крысы, кошки и даже гуси.

Кот, отказавшийся шпионить

Есть даже пословица про то, что кошек не заставишь ходить строем. Тем не менее, на войне кошки были давними спутниками людей. Удивительную историю рассказала в 1943 году газета «Таймс» : во время боёв в Сталинграде кошка по имени Мурка приносила сообщения от бойцов в штаб, пробираясь по улицам под обстрелом. «Этот кот показал себя достойным Сталинграда, и большей похвалы не может быть ни для кошки, ни для человека», — писали англичане.

В 1960-х годах ЦРУ развивало проект «Акустическая кошка». Один из сотрудников предложил вживить кошкам микрофоны и миниатюрные радиопередатчики. Потом котов-шпионов планировали запустить в советские посольства за рубежом. Программа разрабатывалась в течение пяти лет. Первого кота-шпиона прооперировали, снабдив микрофоном и антенной, вживлённой в хвост. Затем сотрудники ЦРУ приказали ему «подслушать» разговор двоих агентов на скамейке в парке. Но как только коту удалось уйти от своих мучителей, он стремглав бросился через улицу и, как нарочно, попал прямо под такси. Он так и не успел дойти до парка. На подготовку кота было потрачено около десяти миллионов долларов…

Десант летучих мышей

После трагичного для США начала Второй мировой войны — бомбардировки Пёрл-Харбора — стоматолога по имени Литл С. Адамс осенила идея. Он предложил привязывать зажигательные бомбы к летучим мышам и разбрасывать мышей над японскими городами. Стоматолог был знаком с женой президента — Элеонорой Рузвельт . Сам Рузвельт с энтузиазмом отнёсся к проекту. В качестве живой бомбы выбрали бразильских складчатогубов — летучих мышей длиной меньше 10 сантиметров и весом в 15 граммов, которые водятся на юге и западе США. К каждой мыши привязывали столь же крошечную зажигательную бомбу: она весила больше самой зверюшки, но выносливые летуны успешно несли снаряды. Было разработано два вида бомб — весом в унцию (28 граммов) и в 0,6 унции (17 граммов). Для бомбардировок сделали специальные «мышеноски». Похожий на бомбу цилиндр включал в себя 26 «полочек»: на каждой были отделения для сорока мышей. В цилиндрах находились куски льда, и на холоде мыши спокойно спали. Когда бомба раскрывалась при бомбардировке, бразильские складчатогубы просыпались от тёплого воздуха и разлетались кругом, зажигая дома.

Американские военные наловили сотни тысяч летучих мышей. Предполагалось, что десять бомбардировщиков будут нести на борту по сотне цилиндров. На Японию должны были сбросить больше миллиона мышей! Испытания «бомбы» прошли успешно. Рассыпанные над макетом японской деревни мыши полностью уничтожили её. Более того, во время одного из испытаний в Нью-Мексико мышь с бомбой случайно вылетела на волю и сожгла военный аэродром и машину генерала.

Правительство США развивало эту идею почти двадцать месяцев и потратило 2 миллиона долларов. Тем не менее, осенью 1943 года операция «Рентген» (так военные назвали проект) была прекращена. Скорее всего, американское правительство предпочло гораздо более убийственное оружие — атомную бомбу. Доктор Адамс был огорчён: он считал, что его бомба опустошила бы Японию, но «при этом было бы потеряно не так много жизней». Если не считать мышей…

Дохлые крысы в строю

Во время Второй мировой войны англичане разработали план использования в качестве бомб дохлых крыс. План состоял в следующем: мёртвую крысу набивали пластиковой взрывчаткой, зашивали и подбрасывали в уголь для топки котлов. Когда крыса-бомба попадала в котёл, он взрывался, уничтожая вражеский корабль или поезд. Разведчики купили крыс у лондонского торговца, который думал, что они нужны для опытов в университете. Но план провалился: первая партия «крысиных бомб» была перехвачена немцами. Правда, при этом немцы так перепугались, что на поиски бомб в дохлых крысах были брошены огромные ресурсы; возможно, из строя было выведено больше солдат, чем если бы какая-нибудь крыса действительно взорвалась!

Козёл-капрал Уильям и другие

На войне людям всегда не хватает тепла и радости. Нередко солдаты приручают самых странных животных, которые играют роль «талисмана» военной части: они спокойно переносят крики и стрельбу, радуя хозяев. Англичане и тут удивляют своим чудачеством.

Козлы жили и живут в нескольких английских полках. Во время Первой мировой войны солдаты канадского пехотного батальона (канадский полк входил тогда в состав английской армии), узнав, что им не разрешают брать с собой на войну козла по имени Сержант Билли, взбунтовались: «Пусть нам назначат другого полковника, — кричали они, — но нам не надо другого козла!». Билли стал участником войны и даже получил боевые ранения. Уже во время Второй мировой козёл Сержант Льюис, который жил в лётной части в Илфорде, был погребён с воинскими почестями.

Полк Королевских валлийцев держит козлов в качестве талисмана ещё с 1775 года. Трёх белоснежных кашмирских козлов зовут Билли, Таффи и Шенкин. Каждого нового козла называют так же, как предыдущего и каждый приписан к своему батальону. Козёл может со временем получить повышение по службе: так, вышедший в 2009 году на пенсию по возрасту предыдущий козёл Билли (точнее, Уильям Уиндзор) ушёл в отставку в чине капрала.

Гусь-офицер Джейкоб

Известно, что гуси спасли Рим, но их бдительность помогала не только римлянам. В 1838 году в британском гвардейском полку Колдстрим появился новый солдат — гусь по имени Джейкоб. Гвардейцев послали в Канаду, где в то время были волнения среди франкоговорящего населения. Один гвардеец стоял на часах и увидел, как лиса преследует большого белого гуся. Сердце солдата разрывалось от жалости, но покинуть пост он не мог, а выстрелить в лису значило бы напрасно поднять тревогу. Гусь успел добежать до будки часового и спрятался за спиной гвардейца. С тех пор Джейкоб охранял Колдстримский полк и даже однажды спас гвардейцев от нападения мятежников. Вместе с солдатами гусь вернулся в Лондон. Когда во дворе казармы его случайно переехала телега, гусь был похоронен с воинскими почестями, а голова Джейкоба хранится в музее части, украшенная офицерским нагрудным знаком.

Свинья № 311

Почти семьдесят лет назад весь мир облетела новость о свинье, пережившей атомную бомбардировку. Во время испытания американской атомной бомбы на атолле Бикини в 1946 году мишенью для взрыва стали ненужные, в том числе трофейные корабли, на которых разместили подопытных животных. Полугодовалую свинью под номером 311 заперли в офицерской уборной на японском корабле «Сакава». После взрыва, уничтожившего корабль, белая с чёрными пятнами хрюшка плавала в океане на месте взрыва. Исследователи думали, что свинья должна скоро умереть от радиации, но счастливый номер 311 опроверг все прогнозы: свинья поболела и выздоровела. Через полгода свинка выросла, и попытки получить от неё поросят кончились неудачей: то ли это были последствия взрыва, то ли странная свинья изначально была бесплодным мутантом? Её поселили в Вашингтонском зоопарке, где она и скончалась в 1950 году. Правда, есть и другая версия: свинья сбежала от моряков ещё на перевозившем на Бикини животных судне «Бёрлисон» и пряталась где-то на корабле, пока взрывы не закончились…

Солдат-медведь Войтек

В польской армии Андерса во время Второй мировой войны появился медведь — правда, не свой, польский, а сирийский, которого солдаты купили на Востоке. Медведя назвали Войтек и он прижился в армейской роте, путешествуя с ней по Палестине, Египту и Италии. Медведь оказался добрым и послушным: правда, в армии он пристрастился к сигаретам, которые с удовольствием жевал и даже курил. Войтек был «призван» в армию и считался солдатом 22-й роты артиллерийского снабжения. Рассказывали, что в Италии во время сражения при Монтекассино медведь приносил артиллеристам ящики со снарядами, не уронив ни одного. После войны Войтек, как и многие его боевые товарищи, не смог вернуться в Польшу. Медведя приютил Эдинбургский зоопарк, где он прожил почти двадцать лет. К годовщине битвы при Монтекассино в 2014 году медведь удостоился памятника в Кракове; скоро появится и памятник в Эдинбурге.