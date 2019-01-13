Как появился старый Новый год

С 13 на 14 января в России принято отмечать старый Новый год, то есть Новый год по юлианскому календарю, от которого наша страна отказалась в 1918 году, когда перешла на григорианский календарь. Таким образом, исторический казус стал еще одной традицией.

Для большинства людей эта дата — еще одна возможность продлить ощущение новогоднего праздника. Важное значение старый Новый год имеет для верующих людей, которые держат Рождественский пост, а значит, не могут устроить застолье 31 декабря.

Кстати, было бы ошибкой считать, что старый Новый год празднуют только в России и бывших советских республиках. Подобная традиция существует также в Сербии, Черногории, Македонии, Греции, Румынии и Швейцарии. В последней обычай отражает следы народного недоверия к новому календарю.

Кроме того, с каждым веком разница между календарями увеличивается, а значит, в 2101 году мы будем отмечать этот праздник на день позже.

Также вечер этого дня именует Васильевым. В старину он имел важное значение для прогноза погоды и урожая на весь год, и позволял каждому заглянуть в собственное будущее. Более того, считалось, что все предсказанное в этот вечер точно сбудется. Особенно это касалось будущего замужества.

У южных славян существовало поверье, что на Васильев вечер ведьмы воруют луну. Небо, усыпанное звездами, предвещало хороший урожай ягод. Кроме того, в полночь полагалось стряхивать снег с яблонь для отличного урожая.

Южный ветер в эту ночь означал жаркий и удачный год, восточный — хороший урожай фруктов и овощей, западный — богатый улов рыбы и изобилие молока. А пушистый иней был верным знаком хорошего медосбора.