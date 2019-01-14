Что будет с вором в законе, которому дали пощечину

В 39-м номере журнала «Неволя» за 2014 г. опубликовано эссе Александра Сидорова «Глазами „битого фраера“. В нем исследуется послевоенная история резни в воровском мире, описанная в автобиографическом очерке „Сучья война“ В. Шаламова. В частности, подробно освещены обряды наказания воров в законе.

Пощечина

Пощечина — показательная мера, которая предназначается за оскорбление достоинства. Наносится пощечина прилюдно на воровской сходке. При этом уклоняться от обидчика или бить в ответ не положено. После публичной пощечины авторитетность вора падает, про него начинает ходить недобрая слава „битого“. За следующую провинность наступает более серьезная кара.

Обряд развенчания вора в законе

Окончательное лишение воровского титула выглядит как удар по ушам. Разжалуют, как правило, за обман или несоблюдение воровского закона. Если развенчание происходит на зоне, коронованного вора смещают с лучшего места в камере. От нар у окна или в углу его передвигают ближе к центру.

Развенчанный вор теряет все свои привилегии: лишается доли в общаке и доходов с рэкетируемого участка. Экономически теперь он должен выживать в одиночку. Переметнуться к бандитам он также не сможет. Они не любят „законников“ и покровительства отверженным не оказывают.

Единственная уважительная причина для подобного разжалования — плохое здоровье. „Завязать“ вор имеет право лишь из-за серьезного недуга. Заболевания средней тяжести, которыми страдает большая часть воровской братии из-за тяжелых условий тюремного режима, в расчет не принимаются. Тяжелобольной вор может попросить братву разрешить ему не ходить на сходки и „на дело“. В случае положительного решения „врачебной экспертизы“ его отправляют с почестями на пенсию. Он именуется теперь как „вор в короне“.

Смерть

за сдачу подельников властям;

за помощь полиции;

за похищение общака;

убийство вора без одобрения сходки;

уход из воровского клана без уважительной причины. Смертный приговор выносится за тяжелую измену блатным принципам:

Как осуществляется приговор

Предателя приглашают на сходку, не предупреждая, что будет обсуждаться вопрос его жизни. В качестве обвинителя выступает вор, раскрывший действия изменника. Если обвиняемому не удается подтвердить невиновность, братва сообща выбирает способ казни и палача. Для предотвращения розыскных действий довольно часто имитируется самоубийство.