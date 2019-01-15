Люди в черном: почему у евреев такая одежда

Ортодоксальный еврей должен ежедневно соблюдать минимум 613 правил «Пятикнижия». Согласно им, кошерной бывает не только еда, но и одежда. Блогер Сергей Анашкевич решил разобраться, как именно одеваются религиозные евреи и почему у них такая одежда.

Если вы думаете, что они все одинаково черно-белые, то очень ошибаетесь. Оказывается, только черных шляп существует 34 вида, каждый из которых несет информацию о своем хозяине. Знающие люди по цвету чулок, материалу лапсердака и форме головного убора могут точно указать: это йерушалми, это хасид такого-то адмора, это бахур, а этот уже женился.

— Ребе, разве Авраам ходил в черном сюртуке?

— Я не знаю, — ответил ребе, — ходил ли Авраам в шелковом халате и штраймле. Но я точно знаю, как он выбирал одежду. Смотрел, как одеты неевреи, — и одевался иначе.

Уже в библейское время евреи одевались иначе, чем другие народы, и, по мнению еврейских мудрецов, народ Израиля удостоился выхода из Египта благодаря тому, что не изменил своей одежде. Еврейский народ с тех времен рассеялся по всему миру. Но только религиозные его представители, встретившись, смогут узнать друг в друге собрата по крови по характерному виду черной одежды.

По мнению самих ортодоксов: «Одежда не столько скрывает, сколько обнажает сущность человека. Написано: „Будь скромен перед Всевышним“. Мы предпочитаем темные костюмы, потому что они скромны, праздничны и опрятны. Именно поэтому „в моде“ ортодоксального еврейства белые рубашки. Именно поэтому богобоязненные евреи никогда не позволят себе выйти на улицу в сандалиях на босу ногу».

Существует базовая одежда — галахическая, которую надевает любой еврей, соблюдающий заповеди. Эта одежда предусматривает покрытие головы и цицит с четырьмя краями.

Обязательным элементом является четырехугольная накидка (пончо) с отверстием для головы и четырьмя кистями по краям.

Сама накидка, называемая талит катан (или арбеканфес), может быть скрыта под одеждой, а может носиться поверх рубашки, но кисти всегда выправлены поверх брюк. Ее изготавливают из белой шерсти с черными полосами или без них. Углы укреплены накладками из простой ткани или шелка, через отверстия в углах продеты нити цицис — кисти, заповеданные Торой.

Если в кисти есть две (или одна) нити синего цвета, то, скорее всего, перед вами радзинский или ижбицкий хасид. Секрет изготовления тхэйлет — синей краски, получаемой из моллюска хилозон, — был утрачен почти 2000 лет назад и заново открыт в конце прошлого века рабби Гершон-Ханохом из Радзина. Однако его рецепт большинство раввинов не признали. У сефардов и многих хасидов на каждом углу талит катан не одно, а два отверстия. Кроме того, на некоторых кистях кроме четырех (двойных) обязательных узлов можно увидеть от 13 до 40 мелких узелков на витках нити. По этому признаку тоже можно различить членов разных общин.

Традиционная еврейская мужская одежда — это фрак или сюртук. Фрак не имеет карманов и застегивается справа налево, как и вся традиционная еврейская мужская одежда (по нееврейским стандартам, «по-женски»), имеет глубокий разрез и две пуговицы сзади (там, где хлястик).

Халаты, как правило, одежда для особых случаев: праздничный шелковый, расшитый черным по черному узором, тиш-халат для праздничных обедов, ешиве-халат из самой дешевой ткани без подкладки — для занятий в ешиве или койлеле. В Шаббат и Йом Тов многие хасиды надевают особый черный атласный плащ — бекече. И капота, и сюртук, и халат хасида должны быть перетянуты поясом, сплетенным из черной шелковой нити или ткани.

Литваки в будни могут носить пиджаки. Хасиды носят капоты (рэкл), в которых тоже, естественно, есть отличия. Например, лацканы — заостренные или закругленные — или вместо обычных трех пуговиц — шесть (два ряда по три), так бывает у сатмарских хасидов. Кроме капотов есть еще бекечи (бекеши), жугшцы (джубе). И все это строго черного цвета.

Брюки могут быть или обычные черные, или до колена — еалб-гойэн. Короткие брюки носят венгерские хасиды — они завязывают штанину шнурком под коленом и надевают черные гольфы — зокн. В некоторых общинах в праздники или Шаббат принято менять черные гольфы на белые. Гэрские хасиды заправляют обычные брюки в гольфы. Это называется «казацкие» гольфы (козак-зокн).

Одежду нечерного цвета носят главным образом хасиды Реб Ареле и некоторая часть бресловских и других хасидов, жителей квартала Мео Шеорим. В будни они выглядят так: плуш (летающая тарелка) на голове, под ней вайсе ярмулке — белая вязаная кипа с кисточкой в центре купола. Белая рубаха, шерстяной талит катан, жилет и кафтан из особой ткани (кафтн).

Ткань кафтна — белая или серебряная с черными или темно-синими полосами. Производят эту ткань только в Сирии и контрабандой доставляют в Восточный Йерушалаим. В Шаббат летающую тарелку сменит чернобыльский или обычный штраймл, а вместо кафтна с серебряным фоном хасид наденет золотой. Поверх кафтана иногда (а в Шаббат и праздник — обязательно) накинута коричневая атласная бекеша с расшитым воротником.

Вернемся к шляпам. Поверх кипы (ярмолки) еврей почти всегда надевает шляпу или шапку. В редких случаях это может быть кепка старого европейского покроя, такую носят обычно старые хасиды из России и Польши, — каскет (кашкет или дашек). Отдаленно похожие на каскет серые шестиклинные кепки носят дети и подростки в семьях литваков. В будние дни большинство традиционных евреев носят черную шляпу. По уверениям торговцев шляпами, их существует 34 основных типа, каждый из которых свидетельствует о происхождении, общинной принадлежности и даже социальном статусе хозяина.

Традиционная шляпа потомственных евреев Йерушалми — плуш. Ее еще называют флиикер-теллер — по-простому летающая тарелка или супер. Она имеет широкие поля, но низкую тулью — всего 10 см.

Другие виды шляп сделаны из велюра (скорее похожего на бархат или даже короткошерстный черный мех), по твердости не уступающего десятимиллиметровой фанере. Среди этих шляп можно выделить самет, один из самых дорогих и роскошных фасонов, ее обладатель наверняка венгерский хасид.

Простой литвак или любавичский хасид носят шляпу кнейч с продольным заломом. Литвак, занимающий высокое положение в общине, сменит кнейч на дорогой гамбург (или мафтир-гитл) — без заломов и вмятин. Многие хасиды носят в будни самую простую из шляп — капелюш, похожую на кнейч, но без заломов тульи и изгибов полей. Все они сделаны из твердого фетра.

Но самый «яркий» и выделяющийся из всех головной убор — штраймл. Это самая натуральная меховая шапка. Надевают ее только хасиды и только в Шаббат, йом тов, на свадьбе или для встречи с ребе. Причем их больше двух десятков типов.

Обычно это черная бархатная кипа, отороченная лисьими или соболиными хвостами. Широкие и низкие, правильной цилиндрической формы, собственно, и есть «штраймл», низкие и широкие нестрогой формы, лохматые-косматые называются «чернобль», а высоченная черная меховая циллиндрическая шапка — «сподик».

Цена штраймла может достигать нескольких тысяч долларов. История штраймла началась много лет тому назад, когда неевреи приказали евреям одной из общин носить на голове хвост животного. Предназначение этого приказа заключалось в унижении и предании позору еврея. У евреев не было выбора, и они брали хвосты животных и делали из них шляпы.

Простой штраймл носят венгерские, галицийские и румынские хасиды, мохнатый чернобль — украинские, а сподик — польские хасиды. Существуют особые фасоны штраймл, которые носят не целые общины, а только их главы, рабеим. К этой группе можно отнести собл или цойбл — высокий штраймл из соболиного меха, колпик — нечто среднее между сподиком и штраймл.

Штраймл носят только женатые мужчины. Исключение составляют только несколько десятков потомственных семей в Йерушалаиме. В этих семьях мальчик впервые надевает штраймл в день совершеннолетия, бар мицвы — в тринадцать лет.