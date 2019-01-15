Что будет с человеком, в которого русский ткнет пальцем

В России с детства учат — указывать на другого человека пальцем некрасиво и неприлично. Объяснить, откуда это пошло, сложно, ведь указательный палец даже называется так, что сразу ясно, для чего он. Психологи говорят, что этот жест означает агрессию и некий намек на убийство копьем или стрелой, ссылаясь на вавилонский кодекс царя Хамурапи, датируемый ещё 4-м тысячелетием до нашей эры. Но где Вавилон, а где Россия? Давайте выясним, почему русские тоже воспринимают этот жест как агрессивный?

Пальцами защищались и пальцами подзывали чертей

Между тем у многих народов с пальцами связаны различные суеверия — в Европе распространен сюжет про мальчика-с-пальчик, в котором женщина нечаянно отрубает себе палец, который превращается в мальчика и приносит женщине удачу.

Повсеместно распространено поверье, что если сложить пальцы каким-нибудь немыслимы образом, то клятва, которую произнесешь, будет недействительна.

На Дону есть поверье, что сложенная в кармане фига может служить защитой от колдуна. В Липецкой области верили, что если кто-нибудь крутит большими пальцами рук — значит, «зовет черта» и может стать одержимым.

Тыканье пальцем несло смерть

Российский историк Денис Александрович Ляпин считает, что запрет на «тыканье пальцем» имеет древний сакральный смысл. В своей работе «очерки этнографии Верхнего Подонья» он отмечает, что пальцам, а часто и всей руке человека, древние славяне приписывали колдовские силы, считая, что, тыкая пальцем, можно сглазить, убить, а прикосновением — вылечить.

В старину тыкать пальцем нельзя было не только на людей, но и в предметы. У восточных славян строго запрещалось показывать пальцем на луну и звезды, потому что боялись — если человек ненароком ткнет пальцем на «свою» звезду, она погаснет, а человек — умрет.

Палец — средство колдовства

В языческой медицине палец считался инструментом, которым колдун лечит или же причиняет боль. Прикосновениям, надавливанию, очерчиванию пальцем больного места придавалось некое «магическое» значение.

С пальцами связывали способность души оставаться в теле. Если страдающий человек слишком долго пребывал в агонии и никак не мог умереть, его тянули за большой палец ноги и верили, что таким образом ускорят его смерть.

Основу подобных суеверий следует искать в суровой жизни древних славян, где отсутствие пальцев действительно могло стоить человеку жизни, ведь без них он не мог развести огонь или воспользоваться оружием, чтобы добыть себе еду и защитить себя от врагов и зверей.

Через палец умирающий колдун мог передать свой дар другому человеку; а чтобы убитый нежитью не пришел к своему убийце, считали, что убийца должен слизнуть кровь с пальца убитого.

Особый страх у русских вызывал палец покойника, который использовали для лечения и наведения порчи, а воры даже делали из него свечу, которая якобы должна была им помочь — вызвать беспробудный сон у хозяев дома.

На Западной Украине пальцы использовали как… противозачаточное — не желающая беременеть невеста во время свадьбы должна была, садясь за праздничный стол, подложить под себя столько пальцев, сколько лет она не желала иметь детей.

Палец врага — амулет

С пальцами были связаны поверья у древних кочевников — скифов и сарматов. Из пальцев врагов они делали защитные амулеты, которые должны были сохранить их от болезней, и амулеты для наведения порчи на противников.

Археологические раскопки подтверждают, что ритуал отсечения пальцев и рук у поверженных врагов существовал на самом деле и был распространен по всему античному миру и на территории Великой Сарматии. Например, амулет из пальца был найден в Крыму, на раскопках у села Заветное (А. Н. Дзиговский, А. С. Островерхов «Культ руки у сарматов»).

Изготовление подобных магических вещей было связано с верой в то, что если колдун или какой-то человека завладеет частью тела другого человека, то его душа начинает служить новому хозяину. Возможно, с этим поверьем был связан и обычай, описываемый древним историком Геродотом — отрубать правые руки пленникам, которых приносили в жертву.

Впрочем, у этого обычая могло быть еще одно толкование — возможно, древние славяне считали, что на том свете им придется преодолевать некие препятствия, и им понадобятся там лишние руки, пальцы и ногти. С этим поверьем на севере России связан обычай хранить когтистые лапы медведя; а в Красноярском крае, в деревнях, где жили выходцы из Белоруси, было распространено поверье, что следует не выкидывать отрезанные ногти, а нужно складывать их в укромном месте, потому что они обязательно пригодятся, чтобы карабкаться на том свете на огромную скалу.

Некоторые этнографы считают, что культ пальцев и руки у древних славян был связан с поклонением некоему «Грозовому» божеству, подобному древне-славянскому Перуну. В этом культе руки, воздетые к небу, символизировали молитву к богам, а рука с растопыренными пальцами, вытянутая вперед ладонью вниз означало страшное проклятье.

Палец — жертва богам

Принесение пальца или его фаланги в жертву богам, как знак принадлежности им, знак добровольного рабства, был известен не только у русских, но практиковался у многих языческих народов. В Южной Америке, в Аргентине существует «Пещера рук», в которой 30 000 лет тому назад древние люди оставили отпечатки ладоней, и у многих из них отсутствовали фаланги пальцев. Этнографы считают, что добровольное отрезание пальца было ритуальной жертвой духам–покровителям.

Подобный обычай стал распространен в средние века в Японии, где самураи после запрета их самоубийства вследствие смерти хозяина стали отрубать себе пальцы — в знак добровольной жертвы богам.

Скорее всего, именно обычай приносить фалангу указательного пальца в жертву языческим божествам, привел к тому, что с этим пальцем стали связывать некую исходящую из него темную силу, и как следствие, появился запрет на тыканье этим пальцем во что бы то ни было.