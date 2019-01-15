По какому принципу называли животных на Руси

В наше время домашним животным дают как самые простые и традиционные клички типа Тузик или Муська, так и претенциозные — Ричард или Матильда. А ведь когда-то при наречении питомцев соблюдались определенные правила. Например, некоторыми кличками называть братьев наших меньших, мягко говоря, не рекомендовалось.

Как давали клички

В древности на Руси давали клички животным в соответствии с их окрасом или какими-то особенностями. Например, козу или корову могли звать Морозка, Чернушка, Белянка, Рябинка, Веселуха. Пса — Заика, Черныш, Умник, Любим, Миляй, Молчан, Буян. Из фольклора нам знаком Кот Баюн (от глагола «баюкать» — навевать сон).

Были и клички, напоминающие человеческие имена. Многие считают, что кошачье имя Мурка произошло от женского Мария. Но на самом деле оно произошло от глагола «мурлыкать». Корове могли дать кличку Майка, поскольку она родилась в мае. Вальяжного кота могли наречь Берендеем. Распространенным именем для собак было Дунай.

Покровителем скота у славян считался бог Велес. В честь него давали клички домашним животным. Но с приходом христианства имя языческого божества упоминать запретили, его место занял, благодаря сходному имени, святой Власий. И тогда котов стали поголовно называть Васьками — вроде бы в честь Власия, а на деле — того же Велеса. Хотя Васька вроде бы должно быть уменьшительным от Василий.

Встречались и такие клички, как Тимошка, Анфиса, Мавка, Мотька, Машка, Василиса, Фимка, Лада. Одни чаще употреблялись для скотины, другие — для собак, третьи — для кошек.

Запрет на человеческие имена

Между тем православие однозначно запрещает давать кошкам, собакам, козам или коровам клички, напоминающие имена людей. Дело в том, что имена в христианскую эпоху стали даваться по святцам. Получалось, что кот или собака получали имя святого. Это выглядело кощунством. Так, в «Спутнике исповедника» в числе грехов упоминается и такой: «Наречение животного человеческим христианским именем».

Священник Михаил Воробьев , настоятель храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня города Вольска комментирует это следующим образом: «Нарекая кота Васькой, а поросенка Борькой, мы меньше всего думаем о том, что называем его именем святого угодника. При этом даже в обыденной речи мы говорим не об имени, а о кличке».

Какие клички должны быть у животных

В христианскую эпоху в обиход вошли «нехристианские» клички для животных. Все они имели свое значение. Так, Буренками звали коров за бурую масть. Звездочками — за белое пятнышко на лбу. Вьюнами, Волчками, Буранами называли собак за подвижность. Ряба значило «рябая», так могли звать и корову и курицу, как мы знаем из сказки. Жучками звались собаки черного окраса, Белками — белого, Каштанками — каштанового. Цыганкой могла зваться и собака, и корова черного цвета.

Белого пса могли назвать Снежком. Но клички могли формироваться и по-другому. Так, кличка Трезор, по одним данным, произошла от старославянского «тревзор», то есть «ясновидящий», а по другим — от французского «сокровище». Такие клички на Руси давали сторожевым собакам, охраняющим хозяйское добро. Еще одна распространенная собачья кличка Барбос означает всего лишь «дворовая собака».

Кошачья Барсик — «подобный Барсу». Тузик произошло, видимо, от карты — туза. Шарик — кличка произошла вовсе не от шара, а от польского «шарый» (серый). Булька означало «мыльный пузырь»: так называли мордатых собак, например — бульдогов. Дружок — такую кличку давали дворнягам за веселый нрав и преданность хозяевам.

Кличка Полкан впервые употребляется в повести XVI века о Бове Королевиче. Это чудовище в виде получеловека-полупса, таскающее с собой огромную дубину.

Постепенно в обиход вошли клички, взятые из других языков и не всегда означающие имя собственное: Султан, Рекс, Маркиз, Карай, Баязет, Басурман. Популярная кличка Бобик стала нарицательной: «Устал, как Бобик». Скорее всего, произошла она от английского имени Бобби, уменьшительного от Роберт. Хотя, по другой версии, может происходить и от «боба».

Иногда приходится слышать: «А почему он носит собачью кличку?» Может быть, стоит задуматься о том, что существуют имена для людей и клички для животных. И человеческое имя не очень подходит кошке или собаке, как и наоборот.