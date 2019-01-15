Можно ли за деньги унижать персонал?

Жаловаться в соцсетях на отдельных людей или целые компании с недавних пор стало модно. Недовольные пишут пространные, полные возмущения посты о том, как жестоко и несправедливо с ними обошлись, и — таков уж закон соцсетей — любому жалобщику всегда найдутся сочувствующие.

Но, как правило, во всех этих повествованиях отсутствует одна важная деталь, а именно та его часть, где рассказывается о поведении самого автора, то есть — главного действующего лица.

Как правило, через некоторое время после окончания «баталии» выясняется, что «униженные и оскорбленные» сами были далеки от идеала, вели себя по-хамски и всячески попирали общественную мораль. Но распространяться об этом в собственном посте, как-то ни с руки, иначе пропадет весь пафос и боль негодования.

Буря в стакане

Архетипическим примером подобного поведения можно считать конфликт, инициированный одним из пассажиров «Аэрофлота» . Так, мало кому известный (до недавних пор) бизнесмен Александр Соколовский , раздосадованный одним из перелетов рейсом авиакомпании, опубликовал в соцсетях гневный пост, в котором вылил все свое возмущение на действия авиаперевозчика, якобы нарушившего права доселе лояльного клиента. Повествование содержит множество подробностей, кроме одной — той самой, о том, как повел себя в той ситуации сам герой рассказа. В своем посте он лишь сухо упоминает об этом: «ну а я в свою очередь начал снимать все происходящее и выкладывать это в инстаграм, безусловно сопровождая свое негодование русским матерным, ну а куда без него в таких ситуациях». «Толпа стояла и орала долго, часа два точно, я все это снимал и комментировал», — продолжает свой рассказ Александр.

Эти слова могли бы и остаться без внимания, если бы не снятое самим автором видео, в котором нейтральное «комментировал» совсем не похоже на его абсолютно хамское поведение по отношению к сотрудникам авиакомпании и поток матерных оскорблений в их адрес, с помощью которого Соколовский посчитал приемлемым выразить свое недовольство. «Куда без него (мата) в таких ситуациях», — оправдывает себя автор, словно оскорбления действительно являются способом решения проблем.

При этом ответной реакцией сотрудников авиакомпании на свое неадекватное поведение бизнесмен был удивлен и обижен, посчитав, по-видимому, что персонал должен безропотно терпеть любые оскорбления от пассажира бизнес-класса. Между тем, последовавшая со стороны авиакомпании реакция на инцидент, была вполне ожидаемой — согласно пункту 7.5 правил программы «Аэрофлот бонус» Соколовского лишили статуса участника программы, начисленные ему мили были аннулированы.

Удар под дых

«Насколько я понимаю, по-честному, «Аэрофлот» ставит свои условия и предполагается, что каждый человек за удовольствия платит. Хочешь поорать матом — платишь бонусами. По-моему, у них это чисто прописано в их договоре. И каждый выбирает что ему милее: хамить или остаться при бонусах. Это свободный выбор каждого. И тут нельзя ни одну, ни другую сторону порицать. А вот за хамство обидно», — комментирует происшествие журналист, репортер, телеведущий, публицист Александр Невзоров . «Издевательство и хамство — это ремесло. Ему надо учиться. Вот если бы человек вышел бы на сцену филармонии и схватив первый раз виолончель стал бы тереться о нее ягодицами. Вот к сожалению, хамство, которое я увидел в ролике — оно абсолютно напоминает примерно такую картину», — говорит журналист.

Однако спустя несколько дней история получила неожиданное продолжение: 14 января, обнаружив, что его счет в программе «Аэрофлот Бонус» аннулирован, Соколовский, как утверждает ряд SMM-специалистов, в считанные часы организовал бот-атаку. В аккаунты «Аэрофлота» посыпались однотипные комментарии «подписчиков» Соколовского. О том, что это бот-атака, говорит тот факт, что абсолютное большинство профилей, с которых поступали обращения — пустые или с минимальным количеством публикаций, закрытые или принадлежат школьникам, или являются онлайн-магазинами, то есть не принадлежат не только клиентам авиакомпании, но и вообще реальным людям.

Имелись ли у Соколовского ресурсы для таких действий? В этом сомневаться не приходится, учитывая род его деятельности: он является IT-специалистом, основателем Tooligram (крупнейший в мире сервис для продвижения в Instagram, который обеспечивает безлимитное количество аккаунтов для работы — прим. «Ленты.ру» ), а также компании Be Young (многопрофильный холдинг, среди активов которого множество проектов известных во всем мире SMM-сервисов — прим. «Ленты.ру»). То есть Соколовскому доступны smm-сервисы, позволяющие организовать бот-атаку.

Хотя Александр Соколовский впоследствии признал свою неправоту, назвав собственное поведение по отношению к сотрудникам «Аэрофлота» грубым, возникает вопрос. Если известный только в узкопрофильных кругах IT-специалист может на пустом месте организовать бот-атаку на госкомпанию, это означает, что про безопасность российского интернета говорить по-прежнему невозможно. Очевидно, что армия ботов, обрушившаяся накануне на ресурсы «Аэрофлота», была абсолютно подготовленной Соколовским и готова в любой момент начать атаку по первому приказу, отработать любой заказ, полученные Соколовским, или как в данном случае — его простую прихоть.

Сторонний взгляд

Она также предлагает вспомнить, как брендом «Аэрофлота» «была „синяя птица“ — несъедобная голубоватая курица на обед, как стояли часами в очередях, выбивали по блату билетик, ждали рейсов по полдня регулярно и даже не думали возмущаться по этому поводу, глотали ленивое хамство распущенных стюардесс, чьей главной заботой было удачно провезти контрабас, а вовсе не ваши комфорт и удобство, пьяных летчиков, рассыпающиеся самолеты».

«Вспомнили? Вот давайте скажем большое спасибо «Аэрофлоту», что мы летаем так, как и не снилось американским, к примеру, внутренним рейсам, с их военным гарканьем стюардесс, неизменной перепродажей билетов и вечным страхом чем-нибудь не понравиться стюардессе и провести ближайшие сутки в наручниках», — заключает медиаменеджер.

Подобные случаи должны стать серьезным поводом для анализа и проверки соответствующими службами. Ведь, в стране безбедно существуют, перемещаясь по миру бизнес-классом «Аэрофлота», IT-специалисты, готовые поддержать или обрушить любую компанию, ведомство, службу. Тогда почему «русскими хакерами» интересуются исключительно зарубежные службы безопасности? Ведь угрозу они представляют, как выясняется, прежде всего, для нашей страны.

Описанный случай, в общем-то, не слишком выбивается из ряда подобных, в которых граждане, они же приобретатели услуг, считают приемлемыми для выражения собственного недовольства хамство, мат и агрессию и неприемлемой для компании ответную реакцию на это. Однако нынешняя ситуация может послужить еще и плохим примером для тех недовольных, кто, не слишком задумываясь о последствиях, воспримет не самую удачную идею бизнесмена Соколовского о бот-атаках как руководство к действию. Надо ли говорить, что последствия могут оказаться негативными для всех, кто к проблемам Соколовского никакого отношения не имеет.

Сергей Доренко. «Соколовский, вот ровно из-за таких избалованных мальчиков силовики проведут новые законы, ограничивающие интернет в моей стране», — прокомментировал ситуацию главный редактор радиостанции «Говорит Москва»

«Идиот же? Обматерил как скот девчонок из «Аэрофлота», устроил скандал, а теперь натравливаешь на нас силовиков. Остановись, неумный капризный мальчик, ты не у бабушки на даче. И ты не самый отмороженный пацан в этой стране. Не зови беду, Соколовский», — апеллирует к предпринимателю медиаменеджер.