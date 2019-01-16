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Чья рука изображена на картине «Тайная вечеря» 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Необыкновенная фреска кисти Леонардо да Винчи под названием «Тайная вечеря» всегда привлекала многочисленных исследователей и любителей всевозможных загадок. Каких только тайн не нашли энтузиасты в работе да Винчи! Одной из них и является изображенная на шедевре рука с кинжалом.

Чья рука?

С первого взгляда можно подумать, что рука с кинжалом (или ножом) появляется, будто из ниоткуда, а точнее из-за спины одного из апостолов, Иуды. Кажется, что рука не принадлежит никому из присутствующих за столом, так неестественно она выглядит. Однако большинство исследователей склоняются к мысли, что эта рука является частью тела Петра (четвертый слева). Петр подбоченился, поэтому зрители сразу и не могут понять, откуда возник кинжал.
Зачем же апостол явился на тайную вечерю с оружием? Дело в том, что, согласно религиозным текстам, Петр был одним из самых эмоциональных, вспыльчивых и импульсивных учеников Христа. Он не единожды отрекался от своего учителя, но и в то же время активнее всех защищал его. Например, именно Петр бросился на стражников, когда те по наводке Иуды пришли арестовывать Иисуса: «Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо» (Ин. 18, 10).
Получается, что Петр и в самом деле носил с собой оружие. Почему бы ему было не прийти с ним и на вечерю? Возможно, до определенного момента Петр прятал нож, но после слов Иисуса: «Один из вас предаст Меня» (Мф. 26, 21; Мр. 14, 18; Ин. 13, 21), апостол снова приготовился защищать своего учителя. Напряженности картине придает то обстоятельство, что Петр что-то говорит на ухо Иоанну, а прямо между ними сидит предатель Иуда.

Или ничья?

Американский писатель Дэн Браун известный своими бестселлерами, одним из которых является роман «Код да Винчи», писал, что рука с кинжалом вообще не имеет хозяина. Браун в большинстве деталей фрески великого мастера видел исключительно знаки, знамения. Поэтому и кисть со сжатым в ней ножом писатель посчитал просто своеобразным символом неких враждебных сил, которые угрожали представителям французской королевской династии Меровингов. А родоначальником этой династии был, как пишет Браун, родной ребенок Иисуса.
Несмотря на то, что версия Брауна имеет, несомненно, право на существование, в ней все-таки много художественного, вымышленного.

Комментарий да Винчи

Таким образом, с большей долей вероятности можно утверждать, что на вечерю оружие принес именно Петр. Этот апостол по праву вызывает у читателей Библии и верующих наибольшие эмоции, потому как Петр мечущийся, ищущий, пылкий, живой. Он всегда готов броситься в драку за своего учителя. Христос отвечает ему тем же. К примеру, Иисус первому вымыл ноги именно Петру. Поэтому после слов Христа о предателе среди них, Петр тут же обнажил кинжал.
Как утверждают историки, Леонардо да Винчи, изобразивший последнюю трапезу Иисуса и апостолов, говорил, что Петр, наклонившись к Иоанну, спрашивает у того, назвал ли Христос имя предателя. Этот эпизод описан и в Евангелии от Иоанна: «Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит» (13:24). Кажется, укажи Иоанн на того же Иуду, Петр набросится на него и по меньшей мере покалечит. Такой у Петра решительный вид на фреске.
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Истории , Леонардо да Винчи , Иисус Христос , Дэн Браун
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