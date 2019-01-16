Почему на Крещение ныряют в прорубь

Уже совсем скоро в России будут отмечать один из главных праздников Православной Церкви — Крещение. На Крещение принято окунаться в ледяную прорубь в ночь с 18 на 19 января. Но откуда пошла такая традиция? Ведь прорубь очень холодная и не каждый отважится туда нырнуть.

Считается, что если окунуться три раза в прорубь и перекреститься, то это избавит от всех грехов.

В летописях сказано, что Иисус Христос прошел обряд крещения в водах реки Иордан, которая находится в местности под названием Вифавара. Иоанн Креститель освятил воды Иордана и окрестил Христа.

По сей день люди окунаются в воду не только в России. К примеру, в Греции епископ освещает Средиземное море во время праздника. Он бросает крест далеко в воду и читает молитву. В России принято делать прорезь в проруби в виде креста. Она называется Иордань.

Однако люди не всегда ныряли в прорубь. Эта традиция появилась чуть позже. Изначально вода освещалась только в источниках. После этого обряда, люди брали воду из купели, но некоторые окунались в нее. Таким образом, этот обычай превратился в купание в проруби.

Ныряние в прорубь — это народная традиция, хоть и связана с религиозным праздником. Если вы не готовы купаться в проруби на Крещение, то всегда можно прийти в этот праздник на службу в церковь.