Какие русские эмигранты отказались воевать за Гитлера

К началу войны в странах Европы проживало 350–400 тысяч русских эмигрантов, большая часть которых осела во Франции, Польше, Чехии на Балканах. Все они по-разному отнеслись к немецкой агрессии в отношении СССР. Эмиграция раскололась на два лагеря: «пораженцев» и «оборонцев».

Русские эмигранты на службе Германии

«Пораженцы» считали, что победа Германии единственная возможность освободить Русь от коммунистического ига. Они руководствовались принципом «против большевиков хоть с чертом». Лозунг сформировался еще до прихода Гитлера к власти, а коллективизация и искусственный голод, еще больше укрепил уверенность «пораженцев» в своей правоте. Большинство эмигрантов рассматривали Гитлера как объективное зло, но все же меньшее, чем большевики. Многие видные белоэмигранты вошли в освободительную армию Власова и комитет спасения России, объединивший политические силы, поддерживающие нацистов.

В первые годы войны из Франции на Восточный фронт отправили приблизительно 200 белоэмигрантов, большую часть которых летом 1943 года из политической неблагонадежности вернули назад. Только во Франции к марту 1943 года в военном Управления делами русской эмиграции числилось почти 400 генералов и штаб-офицеров и 1464 младших офицеров и нижних чинов. Никого из них не призвали по политическим мотивам.

Русский охранный корпус и прочие организации

В сентябре 1941 года в рядах вермахта сформировали Русский охранный корпус, через который за 4 года войны прошло 17 тысяч человек из них 12 тысяч эмигрантов. Командовал корпусом Борис Штейфон, крещеный еврей, рожденный в Харькове. На все требования Штейфона перевести подразделение на Восточный фронт немцы отвечали отказом. Большую часть войны соединение провело на Балканах, воюя против сербских четников. Несколько раз русские сталкивались с прогерманскими хорватскими усташами и проитальянскими албанцами, чем вызвали недовольство командования вермахта. В 1944 году эмигранты сражались с румынскими, болгарскими и советскими частями.

Немецкая пропаганда относила казаков не к славянам, а готам и осенью 1943 году создана военная организация «Казачий стан», главенство в которой заняли белоэмигранты. Основной боевой единицей стал 15-й казачий корпус СС. Наиболее яркими представителями организации были атаманы Петр Краснов и Тимофей Доманов, легендарный казачий командир Андрей Шкуро, потомок крымских ханов генерал-лейтенант Клыч Султан-Гирей. В 1947 году все они были казнены в Москве за измену Родине. Видным деятелем пронацистской эмиграции стал капитан Борис Смысловский, лично готовивший диверсантов для заброски в Союз.

Еще 8-9 тысяч беглецов из советской России служили в других соединениях Германии, Италии, Румынии, Финляндии, Испании, воевавших на территории СССР. Всего против СССР сражалось приблизительно 25 тысяч, что приблизительно 5-7% от всего числа белоэмигрантов и их детей, рожденных вне Родины. Всего на стороне нацистов по подсчетам историков сражалось 1 млн 200 тысяч граждан СССР из них 400 тысяч русские (80 тысяч казаков).

Позиция «оборонцев»

Генерал Деникин, проживающий во Франции, находясь под давлением гестапо, демонстративно отказался сотрудничать с Германией и подержать Власова. Белоэмигрантов, не пошедших на поводу у нацистов, назвали «оборонцами». Кроме Деникина в эту неформальную группу вошли бывшие белогвардейские министры Маклаков и Сукин, командующий флотом Врангеля Кедров и многие другие. Кедров вспоминал, что нацистам не удалось увлечь за собой большую часть эмиграции, и считал, что те, кто пошел с немцами в Россию хотят вернуть свои имения и уготовили собственному народу роль удобрения.

Вести антигитлеровскую пропаганду Деникину помогали бывшие подопечные генерала по добровольческой армии. Среди них выделялся штабист добровольческой армии полковник Петр Колтышев, генерал-майор Баранов, генерал-лейтенант Петр Махров. Последний написал правительству СССР письмо с просьбой зачислить его в Красную армию, хотя бы простым пехотинцем. За это обращение Петр Семенович оказался в концлагере. Воевать против нацистов просился и князь Николай Оболенский , будущий участник антинацистского сопротивления.

Из-за своих непримиримых взглядов жертвами нацистских репрессий стали генерал-лейтенант Кусонский (скончался в гестапо от побоев), полковник Моллер, штабс-капитан Снегоцкий и многие другие. Подытожить отношение большой части эмигрантов можно словами Деникина. На просьбу эмиссаров РОА присоединится к Власову, генерал ответил: «Я русский офицер и чужой формы никогда не носил. А Вы осмелились явиться ко мне в форме, которую на Вас надели враги русского народа. Нам не о чем разговаривать».

При этом он все равно считал большевиков преступниками и говорил, что выбив немцев с территории СССР, русские люди освобождали народы Европы, от нацистского гнета, но политика Сталина несла новое коммунистическое порабощение.