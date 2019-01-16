Что лечили порошком из мумий

В прошлом врачи не знали о человеческом организме и половины того, что открыто сейчас. Потому методы лечения были весьма изобретательны. Вот несколько самых странных лекарств, которые всерьез назначали пациентам.

Сироп из улитки

Сиропом из улитки лечили больное горло и уши на протяжении нескольких столетий. Это был клейкий сироп, который наносили внутрь на больные участки. Некоторым действие сиропа нравилось настолько, что они помещали его в ухо целиком.

Экстази

В 1960-х годах консервативные ученые стали говорить о лечении депрессии с помощью экстази. Психиатры стали прописывать пациентам в качестве лечения данный препарат, но через 20 лет выяснилось, что экстази унесло тысячи жизней.

Паста из мертвых мышей

Еще в Древнем Египте так лечили зубную боль. Египтяне измельчали тело мыши, смешивали с другими ингредиентами и так получалось настоящее лекарство от зубной боли. Несложно догадаться, что помимо такой оригинальной терапии люди погибали от разных инфекций, разносимых мышами.

Порошок из мумий

Когда арабы захватили большую часть Северной Африки в XII веке, они решили научиться использовать египетские мумии в медицинских целях. Их крошили в порошок и применяли как наружно, так и внутрь для лечения головной боли и спазмов в животе.

Инъекции парафина

Раньше ботокса не существовало, но молодыми быть хотелось. В XIX веке многие врачи Запада стали вкалывать инъекции парафина. Они разглаживали морщинки на лице, а бюст делали подтянутым.