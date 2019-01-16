Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что лечили порошком из мумий 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
В прошлом врачи не знали о человеческом организме и половины того, что открыто сейчас. Потому методы лечения были весьма изобретательны. Вот несколько самых странных лекарств, которые всерьез назначали пациентам.

Сироп из улитки

Сиропом из улитки лечили больное горло и уши на протяжении нескольких столетий. Это был клейкий сироп, который наносили внутрь на больные участки. Некоторым действие сиропа нравилось настолько, что они помещали его в ухо целиком.

Экстази

В 1960-х годах консервативные ученые стали говорить о лечении депрессии с помощью экстази. Психиатры стали прописывать пациентам в качестве лечения данный препарат, но через 20 лет выяснилось, что экстази унесло тысячи жизней.

Паста из мертвых мышей

Еще в Древнем Египте так лечили зубную боль. Египтяне измельчали тело мыши, смешивали с другими ингредиентами и так получалось настоящее лекарство от зубной боли. Несложно догадаться, что помимо такой оригинальной терапии люди погибали от разных инфекций, разносимых мышами.

Порошок из мумий

Когда арабы захватили большую часть Северной Африки в XII веке, они решили научиться использовать египетские мумии в медицинских целях. Их крошили в порошок и применяли как наружно, так и внутрь для лечения головной боли и спазмов в животе.

Инъекции парафина

Раньше ботокса не существовало, но молодыми быть хотелось. В XIX веке многие врачи Запада стали вкалывать инъекции парафина. Они разглаживали морщинки на лице, а бюст делали подтянутым.
Anews: последние новости
Космический обман. 6 Мифов о космосе, в которые нужно перестать верить Та-кео и башня Давида. Самые известные долгострои планеты Виноват СССР? Почему погибла американка, ставшая самым юным послом доброй воли
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены следы легендарной древней панацеи
Музыканты The Cranberries выпустили новую песню
Спутники Солнечной системы признаны безжизненными
Загадки природы: зачем зебрам полосы1
Бразилец исчез, оставив загадочные знаки на стенах комнаты4
Видео
03:07
Первая женщина в космосе: полет Терешковой
Люди
12:45
Какие изменения произошли на планете всего за 30 лет
Места
01:55
Какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Истории
11:01
Самые страшные дома в мире
Места
10:03
Реальная жизнь арабских жен
Люди Безумный мир
04:10
Бывшая порнозвезда рассказала об уходе в проповедники
Безумный мир В мире
01:00
Хозяева узнали, чем тайно занимаются пес и кот
Безумный мир
14:30
Артефакты, которые смущают ученых
Вещи
11:39
Когда на самом деле вымерли мамонты
Безумный мир Истории
01:53
Что делать при опоздании на работу из-за сбоя в метро
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение