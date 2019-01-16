В какие дни на Руси была запрещена интимная жизнь

Существует расхожий миф о том, что в старину «секса на Руси не было». В то же время имеется достаточно свидетельств, опровергающих это представление. Другое дело, что любовная жизнь наших предков, особенно в христианскую эпоху, имела свои особенности.

Интим в языческую эпоху

Исторические источники сохранили слишком мало сведений о жизни наших предков в языческие времена, но есть основания полагать, что интимная жизнь древних славян была достаточно «вольной». Проявления телесности и сексуальности не подавлялись, вещи, имеющие отношение к интиму, обычно назывались своими именами.

Неизвестно, существовал ли на дохристианской Руси повсеместный разврат, как пытаются это представить некоторые исследователи, но многие славянские ритуалы носили «эротический» характер.

Так, существовал фаллический культ, связанный с Ярилой — богом Солнца. Половые органы символизировали животворящую силу, плодородие. Поэтому все, что имело отношение к интиму, выглядело совершенно естественным.

Например, во время игрищ на Ивана Купалу (этот праздник отмечался еще в языческие времена) девушки так высоко прыгали через костер, что у них оголялись интимные места. Впоследствии священнослужители попытались запретить эту традицию, объясняя, что «тут есть мужам и отрокам великое падение на девичье шатание».

Должны ли были девушки вступать в брак девственницами? Источники говорят разное. В частности, в VIII-Х столетиях бытовала традиция: за день до свадьбы невесту лишали девственности волхвы. Обряд обычно происходил в бане. Лишь в 967 году киевский князь Святослав запретил этот ритуал, передав обязанность дефлорировать молодых жен их законным мужьям. Впрочем, еще его мать, княгиня Ольга, стала первым на Руси поборником нравственности: в 953 году ею был издан указ о денежной или вещевой компенсации за отсутствие девственности, которую должна была заплатить мужу жена или ее родственники.

Когда новобрачная отправлялась после свадьбы в дом мужа, ее провожали соромницкими песнями, в которых подробно и без экивоков описывались события будущей брачной ночи.

Как церковь относилась к интимным отношениям

С приходом христианства был установлен целый институт различных табу. Церковь пыталась бороться с животным началом в человеке, объявив, в частности, все, что относилось к интимным радостям, «срамным» и «бесовским». Пастве активно внушалось, что половые отношения должны служить лишь цели зачатия детей. Не дозволялись иные виды интима, кроме классических, например, запрещались ласки языком и руками. Строго табуировались любовные позы. Не следовало заниматься любовью в положении стоя, так как считалось, что в такой позе сложно зачать ребенка: разрешалась лишь так называемая «миссионерская» поза — мужчина лежит на женщине лицом к лицу, при этом она должна лежать неподвижно, как бревно. Не допускалось проводить половые акты в воде — тех, кто этим занимался, объявляли колдунами и ведьмами.

Но это еще не все. Не разрешалось жить половой жизнью в постные дни, а «разрешенных» дней оставалось не более 50 в году. Причем в день не допускалось более одного «соития».

В норме женщина должна была испытывать отвращение к половым отношениям. Тогда она считалась «доброй женой». Это привело к тому, что некоторые женщины видели в сексуальных отношениях в браке лишь тягостную обязанность, а не средство для достижения близости и удовольствия.

Церковные деятели пытались бороться и с приемом противозачаточных средств, в роли которых выступали в основном различные травяные отвары. Попытки избавиться от беременности нарекли «убивством тяжким». Знахарок и повитух, которые помогали в этом женщинам, активно преследовали.

Тем не менее, конечно, все эти запреты не слишком-то строго соблюдались: в допетровскую эпоху, например, на Руси была распространена пословица «Грех — когда ноги вверх, а опустил — Бог простил». К гомосексуальным связям, кстати, также относились довольно спокойно. Бытовали они даже среди монахов.

По словам этнографа Николая Гальковского, к XVI веку «простой народ погряз в разврате, а вельможи изощрялись в противоестественных формах этого греха при попустительстве, а то и двойственной позиции церкви».

Распространенными практиками в русских семьях являлись снохачество и интимные отношения между тещами и зятьями. Дело в том, что молодоженам часто было по 13-15 лет, вот они и набирались опыта от старших партнеров. Максимальным наказанием за «семейный разврат» являлось церковное покаяние, тогда как другие виды прелюбодейства карались каторгой.

Бани вплоть до указа Екатерины II в 1784 году были общими для мужчин и женщин, и играли роль неофициальных борделей. Часто люди «блудили» именно в банях, и далеко не всегда это были супружеские пары. Свадьбы отмечали по нескольку дней, и когда участники доходили до кондиции, это нередко сопровождалось «свальным грехом».

Сейчас же многое в данном вопросе изменилось кардинальным образом, и многое из того, что было принято тогда, кажется нам странным.