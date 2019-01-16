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Назван последний шанс избежать климатической катастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Лидского университета в Великобритании сообщили, что у человечества почти не осталось шансов избежать климатической катастрофы, вызванной повышением средней температуры Земли более чем на 1,5 градуса. Для этого необходимо полностью отказаться от использования ископаемого топлива, что практически невозможно. Об этом сообщает издание Science Alert.
Согласно выводам нового исследования, повышение средней температуры может быть остановлено лишь в случае крайне маловероятного сценарий. Он предполагает, что, если немедленно вывести из эксплуатации все электростанции, заводы и даже автомобили, работающие на ископаемом топливе, есть два шанса из трех, что глобальная температура к концу века не повысится выше предела, установленного Парижским соглашением в 2015 году.
Отсрочка радикальных мер до 2030 года значительно снижает вероятность того, что нагревание планеты удастся остановить.
Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата, включающего значительное увеличение частоты стихийных бедствий, экстремальных осадков и повышение уровня моря. В сентябре 2018 года сообщалось, что международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу о неизбежном превышении допустимых объемов выбросов парниковых газов.
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