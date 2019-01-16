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Какие современные народы являются потомками эллинов 

Русская семерка 4 часа назад
Фото: Русская семерка
В представлении ныне живущих людей древние греки воспринимаются едва ли не как образцовый этнос, у которого было все гармонично — и дух, и тело. А какие народы могуn похвастаться родственными связями с жителями Эллады?
Сам вопрос о происхождении древних греков не так прост. Земли античной Греции были плавильным котлом для множества народностей. Пеласги, карийцы, минойцы, микенцы — все эти представители догреческого субстрата оставили свой след в эллинах классического периода. Последовавшие в конце II тысячелетия до нашей эры ахейское и дорийское вторжения довершили генетический портрет древнего грека.
Еще на рубеже XIX и XX столетия научный мир был уверен, что древние греки являлись народом, родственным европейцам. Так в «Британской энциклопедии» за 1911 год сообщалось, что светлые волосы, кожа и глаза у знати целого ряда греческих городов свидетельствуют о том, что этот тип проник в Грецию еще до начала классической эпохи с территории северо-западной Европы. А британский философ Бертран Рассел был даже убежден, что захватчики с Севера (их нередко называют «нордиками») принесли с собой на юг Балкан и греческий язык.
Имеет ли подобное мнение под собой основание? В некоторой степени, да. К примеру, в IV веке нашей эры александрийский врач и ученый Адамантий отмечал, что из всех знакомых ему народов — греки самые светлоглазые и светловолосые. Кроме того, по словам ученого, чистокровных эллинов отличал высокий рост, широкий размах плеч и статная осанка — выглядит как описание скандинава или германца.
Слова Адамантия могут подтвердить и множество античных статуй, в которых волосы изображаемого персонажа были окрашены в светлые тона. Так, при изучении римских копий знаменитой Афродиты Книдской, созданной Праксителем, ученые обнаружили, что сохранившиеся на них следы красок соответствовали оттенкам золотисто-русого цвета.
Остатки красок сохранились и на греческих терракотовых статуэтках, датированных IV веком до н. э. На них отчетливо просматриваются либо светлые, либо рыжие волосы и голубые глаза. Но самое примечательное, практически все древнегреческие скульптурные портреты имеют ярко выраженные европейские, фактически англо-саксонские черты.
Историки предполагают, что «светлые», «европейские гены» в Грецию принесло сначала ахейское, а затем дорийское вторжение. Национальный тип захватчиков, по мнению директора института исследования классической древности при Гарварде Вернера Йегера, в самом чистом виде сохранился в Спарте.
Существует мнение, что в настоящее время носителями антропологического типа, связанного с дорийским и ахейским субстратами, являются современные понтийцы — греки Северного Причерноморья. Ведь именно Северное Причерноморье, по одной из гипотез, — прародина ахейцев.
Однако классический древнегреческий тип имел и другие расовые признаки: это более смуглые и темноволосые южане — потомки представителей минойской и микенской цивилизаций. Раньше считалось, что они либо исчезли, либо были ассимилированы северными племенами. Не так давно ученые из Института Макса Планка установили, что ДНК современных греков в большей степени указывают на то, что их предками были микенцы, а не выходцы из центральных и северных областей Европы. Ведь не даром еще со времен Гомера греки воспевали свои микенские корни. Еще более интересным является установление родословной прародителей греков.
Для этого генетики расшифровали образцы ДНК минойцев с острова Крит и микенцев из археологических раскопок на Пелопоннесе, относящихся к периоду с 2900 г. до н. э. по 1700 г. до н. э. По словам руководителя исследований Иосифа Лазаридиса, «минойцы, микенцы, как и современные греки имеют генетический вклад предков с Кавказа, Армении и Ирана. Это говорит о существовании миграции с востока в эгейский регион и в Анатолию уже после появления первых земледельцев».
Ученые установили, что предки основоположников минойской и микенской культур мигрировали на территорию Крита и материковой Греции около 4 тыс. лет назад и позднее смешались с другими пришлыми племенами, которые заселили земли будущей Эллады. Так что можно смело утверждать, что греки являются генетическими родственниками жителей Закавказья и Ирана.
Однако в настоящее время на Среднем Востоке существует народ, который, по собственному убеждению, ведет непрерывную родословную от древних греков. Это калаши, проживающие в труднодоступных горных районах Пакистана. Сами они себя считают потомками воинов Александра Македонского, которые вторглись в Персию в IV веке до н. э.
Есть много факторов указывающих на связи калашей с классической Элладой: они чтут Афродиту и поклоняются Аполлону, которого задабривают жертвоприношениями. Здесь так же, как и в Древней Греции посредниками между людьми и богами выступают оракулы. Язык калашей во многом напоминает древнегреческий, а сами они светлокожи, голубоглазы и имеют вполне европейские черты лица — прямо как в классических древнегреческих скульптурных портретах.
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