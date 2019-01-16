Как Горбачев ускорил развал страны

Михаил Горбачев стал первым и последним президентом СССР, и спустя десятилетия его фигура все еще вызывает споры. Одни считают перестройку его заслугой, другие ставят в вину развал государства.

Раскол КПСС

Горбачев не смог предотвратить раскол партии на либералов во главе с Яковлевым и консерваторов во главе с Лигачевым. Доходило до смешного: то, что утром утверждали одни, вечером отменяли другие.

Недооценка Ельцина

Ельцин не боялся публичности, вся его деятельность была на виду, тогда как Горбачев казался оторванным от народа. Приемы Ельцина намного опередили свое время, он устраивал прямые линии, лично ездил по магазинам, пересаживал чиновников на общественный транспорт, а кое-что он позаимствовал и у Сталина, например, совещания после полуночи.

Отказ от всенародных выборов

В 1990 году Горбачев был избран президентом СССР на внеочередном съезде народных депутатов. Эксперты полагают, что Горбачев испугался проиграть Ельцину и не решился организовать выборы всенародные. Но будь он победителем в этом случае, шансов на сохранение единой страны в том или ином виде было бы гораздо больше.

Сухой закон

По разным данным, бюджет страны сократился на 10-12%, в сложившейся тогда экономической ситуации, это было критично. Кроме того, такая непопулярная мера вызвала крайнее неодобрение населения, Горбачев стремительно терял популярность и поддержку. Положительные эффекты такого решения стали заметны только в долгосрочной перспективе: увеличилась рождаемость и продолжительность жизни, а хронических заболеваний стало меньше.

Ненависть народа

В вину первому президенту СССР ставят и неумение выстраивать отношения с простым народом. Здесь он опять проигрывает в сравнении с Ельциным. Желание делать все последовательно и очень постепенно привело к тому, что некоторые реформы были проведены слишком поздно. Дефицит, очереди, пустые полки магазинов — все это только усиливало народную ненависть.

Отношения с Западом

Не добавляло Горбачеву народной любви и то, как он выстраивал отношения с Западом. Десятилетия антикапиталистической пропаганды нельзя перечеркнуть в одночасье. По мнению некоторых экспертов, Михаил Горбачев слишком доверял западным партнерам, которые не были заинтересованы в том, чтобы СССР оставался сильным единым государством.