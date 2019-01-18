Стриптиз: от древних времен до бурлеска наших дней

Однажды в известном парижском кабаре «Мулен Руж» во время танца красавица Мона сбросила с себя всю одежду. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и массовые беспорядки во Франции. Случилось это 9 февраля 1893 года. Тогда и канкан, который позже назвали прототипом стриптиза, и стриптиз считались танцами крайне вульгарными, а между исполнительницами и проститутками ставили знак равенства.

Спустя 122 года стриптиз стал если не приемлемым явлением в обществе, то как минимум разрешенным законом многих стран, а эротические танцы стали неотъемлемой частью культуры. Более того, в последнее время разновидность стриптиза pole dance — танец на пилоне (шесте) — развивается как самостоятельное направление в спорте.

Однако несмотря на то, что родиной стриптиза после «инцидента» в «Мулен Руж» считается Франция, многие историки уверены: танец-обнажение появился задолго до 19 века в Египте, только относились к нему не как к развлечению, а как к торжественному ритуалу.

1. На самом деле у истоков современного стриптиза могли стоять египтяне, точнее египтянки. Традиция обнажаться под мелодичное пение была связана с Осирисом — богом жизненной силы и природы. Выглядело это так: девушки начинали свой танец с хоровода, после чего они скидывали с себя тонкие шелковые плащи и другие одеяния. Заканчивался обряд молитвой и жертвоприношением (что интересно, «жертвами» выступали, как правило, фрукты и яркие цветы — по мнению египтян, это должно было расположить к ним бога).

bigpikcha.ru

2. Древнейшим прообразом стриптиза можно считать и так называемый «танец осы» — девушка, замотанная в шаль, двигалась под музыку, имитируя вытряхивание осы, запутавшейся в одежде. В процессе танца одежда разворачивалась, обнажая танцовщицу.

bigpikcha.ru

3. Известные своей тягой к любовным утехам древние греки также внесли свою лепту в развитие стриптиза. Жительниц древнегреческого полиса Коринфа обучали «науке откровенного танца» в специальных школах, где наравне с математикой и музыкой их обучали этому мастерству. Таких девушек называли гетерами, жницами богини любви Афродиты, которые при помощи своих танцев доводили мужчин до экстаза. Секрет их мастерства был в одежде: складка на хитоне располагалась так, чтобы в подходящий момент одежда быстро соскальзывала с тела, и жницы оставались совершенно обнаженными.

bigpikcha.ru

4. Суровое Средневековье доставило немало хлопот любителям порочных танцев и их исполнительницам. И дело не ограничивалось уплатой штрафа. Инквизиторы то и дело обвиняли соблазнительных танцовщиц в колдовстве и применяли к ним смертную казнь путем сожжения на костре. Впрочем, это не мешало обнаженным красоткам устраивать эротические представления, а с эпохой Возрождения танцы с раздеваниями и вовсе стали неотъемлемой частью любого массового праздника, даже если он проходил при папском дворе. Однако с закатом Ренессанса такие танцы признали запрещенными, но это только разожгло всеобщий интерес публики к этому виду искусства. Запретный плод сладок, куда деваться

bigpikcha.ru

5. Эпоха Просвещения не изменила отношение масс к стриптизу. Откровенные танцы по-прежнему считали запрещенными, а места, где практиковали стриптиз, практически исчезли с улиц европейских городов. Любоваться обнаженными красавицами могли только избранные. Больше всего повезло, конечно же, художникам того времени: на совершенно законных основаниях они приглашали к себе домой юных девушек под предлогом творения шедевров. Удивительно, но многие из них действительно творили эти самые шедевры, изображая молодых и чувственных особ, на которых из одежды были только серьги и бусы.

bigpikcha.ru

6. Но шли годы, и в Европе наступили времена вольнодумства. Во многих городах Европы стали открываться варьете-заведения, где девушки развлекали господ эротическими танцами. Вот только максимум, что мог увидеть посетитель такого варьете, — это полоску обнаженной кожи между капроновым чулком и вульгарной юбочкой. Но все мгновенно изменилось в 1893 году во время выступления Моны, которая сбросила с себя всю одежду на глазах публики. В том же году стриптиз появился и в Чикаго, где обнажилась танцовщица кабаре. Ну и конечно, не стоит забывать о «заслугах» Маты Хари — в конце номера танцовщица оставалась почти полностью обнаженной.

7. Постепенно стриптиз стал восприниматься не как пошлость, а как вид откровенного искусства, способного воодушевить мужчину на любые подвиги. Это был утонченный стриптиз на грани безумия, когда слово «стриптизерша» уже перестало считаться синонимом слова «проститутка». А во время Первой мировой войны известны примеры, когда утонченные красавицы взывали солдат к патриотизму при помощи своих танцев «томительного обнажения».

bigpikcha.ru

8. Золотой рассвет шоу бурлеска пришелся на 20-е годы ХХ века. Героини бурлеска стали уходить от традиционного понятия этого искусства, и их роль в бурлеске полностью свелась к стриптизу. Актрисы уделяли большое внимание технике стриптиза и его исполнению. Бурлеск и стриптиз стали словами-синонимами.

bigpikcha.ru

9. Современный стриптиз — это больше, чем просто танец обнаженных красавиц под музыку. Это тонкое сочетание пластики и театра, красоты и хореографии. В современном мире понятие «стриптиз» перестало ассоциироваться с чем-то запретным, а появление различных школ стрип-танца дало мощный толчок к развитию этого направления искусства, которое притягивает к себе взгляды миллионов мужчин и женщин во всем мире.