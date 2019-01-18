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Астероид, который может столкнуться с Землёй 

Рамблер 7 часов назад
Российские учёные из Санкт-Петербурга сообщили, что астероид Апофис может столкнуться с Землёй и произойдёт это в ближайшие 50 лет. Диаметр астероида, открытого в 2004 году, превышает 300 метров. Специалисты полагают, что к 2060 году траектория астроида может пересечься с земной. А вот в 2029 году Апофис приблизится к Земле на опасно близкое расстояние — он будет находится примерно в 10 раз ближе к планете, чем находится Луна.
Когда астероид только обнаружили, вероятность его столкновения с Землёй оценивалась в 3 процента. Сейчас учёные изменили мнение. Некоторое время назад о столкновении Апофиса с Землёй заговорила НАСА, но тогда сотрудники ведомства постоянно передвигали дату.
Истории , Видео , NASA
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