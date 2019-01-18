Астероид, который может столкнуться с Землёй

Российские учёные из Санкт-Петербурга сообщили, что астероид Апофис может столкнуться с Землёй и произойдёт это в ближайшие 50 лет. Диаметр астероида, открытого в 2004 году, превышает 300 метров. Специалисты полагают, что к 2060 году траектория астроида может пересечься с земной. А вот в 2029 году Апофис приблизится к Земле на опасно близкое расстояние — он будет находится примерно в 10 раз ближе к планете, чем находится Луна.