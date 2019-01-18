Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мифы, от которых давно пора отказаться 

Рамблер 4 часа назад
Великая Китайская стена — сооружение колоссальное, и многие считают, что она видна из космоса невооружённым глазом. На самом деле это миф, и космонавты не могут разглядеть стену с орбиты. Любопытно, что появился миф задолго до того, как люди отправились в космос, в начале века об этом всерьёз писали научные журналы. Однако когда космонавты на самом деле попытались рассмотреть стену, им это не удалось. Стену не видно даже с самой низкой орбиты. Впрочем, покорители космоса уверяют, что вообще ни одну рукотворную постройку нельзя увидеть из иллюминатора, даже если людям она кажется гигантской.
А какие ещё мифы укоренились в нашем сознании настолько, что мы не можем с ними расстаться? Видео рассказывает о них.
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые эффектные фотографии, снятые с дронов
Крещение: 5 мифов про праздник
Елизавета Алексеевна: какой была жена Александра I
Вода в банке: самые необычные консервы для моряков
Мужчина спрыгнул с круизного судна ради лайков2
Видео
03:07
Первая женщина в космосе: полет Терешковой
Люди
12:45
Какие изменения произошли на планете всего за 30 лет
Места
01:55
Какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Истории
00:49
Пенсионерка устроила заплыв под байкальским льдом
Люди
10:38
Мифы, от которых давно пора отказаться
Истории
00:47
Астероид, который может столкнуться с Землёй
Истории
00:22
Мужчина спрыгнул с круизного судна ради лайков
Безумный мир
00:15
Гигантский крутящийся на воде диск засняли в США
Безумный мир Места
01:09
Мартышка утащила у туристов пиво и выпила его
Безумный мир
00:11
Пермячка забила квартиру отходами доверху
Люди Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение