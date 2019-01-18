Мифы, от которых давно пора отказаться

Великая Китайская стена — сооружение колоссальное, и многие считают, что она видна из космоса невооружённым глазом. На самом деле это миф, и космонавты не могут разглядеть стену с орбиты. Любопытно, что появился миф задолго до того, как люди отправились в космос, в начале века об этом всерьёз писали научные журналы. Однако когда космонавты на самом деле попытались рассмотреть стену, им это не удалось. Стену не видно даже с самой низкой орбиты. Впрочем, покорители космоса уверяют, что вообще ни одну рукотворную постройку нельзя увидеть из иллюминатора, даже если людям она кажется гигантской.

А какие ещё мифы укоренились в нашем сознании настолько, что мы не можем с ними расстаться? Видео рассказывает о них.