Крещение: 5 мифов про праздник

Сегодня, 18 января, сочельник одного из самых любимых и почитаемых у православных событий — Богоявления. Помимо духовной составляющей с годами и веками эта дата обросла всевозможными поверьями, особенно в нашей стране. Wday.ru узнал у батюшки, каким из них нужно следовать, а каким — нет.

Основные мифы связаны конечно же с водой и крестинами, ведь это праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Иерей Святослав Шевченко, священник Благовещенского кафедрального собора, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Русской православной церкви , рассказал Woman’s Day, что за мифы сопровождают эту дату и сочельник.

1. Накануне и в само Крещение нельзя мыться.

— Это очередное околоцерковное суеверие, которое не имеет под собой никакой канонической базы. Да и сам праздник разумно встретить с чистым телом.

2. Нельзя стирать, полоскать, гладить, а также заниматься другими домашними хлопотами.

— Действительно, в христианские праздники существует благочестивая традиция — полностью посвятить себя в этот день Богу, не променять богослужение на уборку и другие мирские дела.

3. Нужно запомнить свой сон, приснившийся в ночь с 18 на 19 января.

— Православная церковь призывает осторожно относиться ко снам и не пытаться их толковать. Мы различаем три вида снов. Первое — это, по сути, физиологическое явление, когда ваш мозг отдыхает и выдает какие-то картинки. Второе — от падших ангелов, которые преследуют цель манипулировать таким образом человеком. Третье — сны-откровения, но они свойственны святым людям. Если вы себя к таким не причисляете, то своим снам доверять не стоит. Да и какой сон в эту ночь, если ее принято проводить на службе?

4. Нужно крестить некрещенных родных и близких.

— Поверье о том, что если человек крестится именно на Крещение, то на него снизойдет особая благодать, — это точно миф. Это таинство самодостаточно и в любой день имеет одинаковую силу. И креститься лучше не в праздники, а в те дни, когда народу поменьше. В большие даты, как правило, в церквях крещение не проводится, поскольку и без того на службе народу полно.

5. Нельзя плакать, иначе весь год слезы прольешь.

— Плакать можно и нужно. Эта выдумка, очевидно, связана, с водой. Лейте слезы радости, если на вас во время службы снизошла благодать. Или слезы покаяния, если раскаялись в грехах. А если вас кто обидел, то лучше не горевать, а тут же простить обидчика.

6. Нельзя набирать много воды и браниться, иначе ее осквернишь.

— Жадничать и ругаться, конечно, не надо — и не только в праздник, а в остальные дни тоже. Сам стал свидетелем, как в суете верующие на Крещение били друг друга в церкви бидонами по голове и переворачивали подсвечники. Тут, конечно, надо бы людям вспомнить, куда и зачем они пришли. С праздником вас!

Личный опыт

Пару лет назад мы с мамой решили окунуться в купель на Крещение. Мы никак специально не готовились, если не брать в расчет то, что мама с детства меня закаляла. Контрастный душ по утрам — это моя ежедневная привычка уже многие годы.

Специальных рубашек для купания у нас не было, поэтому мы надели слитные купальники. Наполнили термос горячим чаем, захватили большие полотенца, шерстяные носки и отправились в церковь.

На улице было -12, но ветра не было, поэтому температура казалась комфортной. Купель была организованна в небольшом пруду возле храма. Мы приехали к часу ночи, народу было очень много. Оказалось, что это время — настоящий час пик. Неподалеку были организованы неотапливаемые шатры, в которых можно было переодеться. Мы пожалели, что не взяли махровые халаты — это то, что нужно в такой ситуации. Добежав до проруби нам пришлось еще отстоять небольшую очередь, но замерзнуть не успели. Трижды окунувшись с головой, мы быстро обтерлись и оделись в теплые вещи: шапка, свитер, пуховик, носки, валенки. Было холодно. Очень. Отогрелись мы только в машине, попивая горячий чай. Никто не заболел.

В общем и целом мне импонирует этот христианский обряд. Даже если вы не религиозный человек, иногда такой опыт бывет полезным. Ведь организам, да и разум действительно обновляются. Подвергая себя такому положительному стрессу, вы как бы сбрасываете с себя все лишнее и перезагружаетесь. Кроме того, вы точно испытаете адреналин, который лучше других средств улучшает настроение.