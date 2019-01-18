Американцы едут снимать фильм про перевал Дятлова

Съемочная группа из Соединенных Штатов посетит место гибели туристической группы, чтобы снять передачу-расследование. Выпуск о перевале Дятлова выйдет в этом году.

Компания "Уральские экспедиции" поможет американской группе добраться до перевала. Руководитель организации Олег Демьяненко сообщил, что в начале февраля они отвезут на перевал Дятлова полевого продюсера, который должен будет оценить место и составить план съемок. Лишь после этого к нему присоединятся остальные участники команды.

Демьяненко отметил, что многие туристы надеются узнать причину гибели студентов, но никто из них так и не смог приблизиться к разгадке. "Обычно, когда мы привозим на перевал зарубежные съемочные группы, они все едут туда с надеждой, что смогут узнать правду — почему погибли туристы. Но потом они приезжают туда и понимают, что вопросов теперь больше, чем было", — поделился он.

По мнению главы компании "Уральские экспедиции", настоящим испытанием для американских кинематографистов станут тяжелые погодные условия. "Погода в горах сюрпризы преподносит — то солнце, то шторм начинается. Помню, год назад другая съемочная группа из США приезжала. За два дня на перевале Дятлова они прочувствовали на себе все прелести съемок в арктических условиях — из-за ветра чуть палатка не улетела. Все замело вокруг, долго откапывали и пробивались на снегоходах вниз", — цитирует мужчину сайт "Комсомольская правда".

Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла по неизвестным причинам. С тех пор исследователи, журналисты и политики выдвигали множество версий случившегося.