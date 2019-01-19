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Почему зимой обычно не бывает грозы 

Рамблер 6 часов назад
Фото: pixabay.com
Зимняя гроза — ислючительно редкое явление, не свойственное этому времени года.
Почему? Для образования грозового облака нужны восходящие потоки теплого и достаточного влажного воздуха. Однако зимой влага присутствует в воздухе в кристаллическом виде, а сам воздух не прогревается из-за нехватки солнечного света. Насыщенность потока напрямую зависит от высокой температуры, поэтому именно летом грозы случаются чаще всего. В северных областях нашей страны, где лето прохладное, гроза — нечастый гость.
Также существует так называемая снежная гроза, однако это явление характерно для побережья незамерзающих озер и моря.
В последние годы из-за глобальных климатических изменений мы наблюдаем изменения сезонных погодных условиях. Осень с плюсовой температурой становится длиннее, и зимние грозы будут происходить чаще.
По народным поверьям, только на Сретенье (15 февраля) можно было увидеть молнию и услышать гром, поэтому славяне прозвали этот день Громницей.
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