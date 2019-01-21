Откуда у современной молодежи тяга к СССР

Хорошо там, где нас нет. Люди, выросшие в СССР, с ностальгией вспоминают те времена, и это вполне логично. Удивительно, что в последние годы к старшему поколению присоединяется и молодежь, родившаяся уже после распада Советского Союза. Почему это происходит и что привело к необъяснимой ностальгии по былому?

Советский Союз — довольно длительный и неоднозначный период в жизни нашей страны. Пожалуй, у каждого человека есть свой взгляд на те времена, он может быть как негативным, так и позитивным, и вряд ли изменится. Однако в последнее время я замечаю интересную тенденцию: тягу к советскому прошлому у молодежи, которая родилась уже после распада СССР и не видела его своими глазами. Предполагаю, дело тут в идеализации советских времен, которую мы перенимаем от наших мам и бабушек. Ведь их детство и юность пришлись именно на советское время, поэтому неудивительно, что они вспоминают его с теплотой и ностальгией. Как известно, в детстве трава зеленее, а нам остается только доверять очевидцам. К тому же в нынешнюю эпоху капитализма можно сравнить и увидеть, что социалистический строй обладал своими преимуществами. Конечно, на полках магазинов не было изобилия товаров, а чтобы достать обычные для нас продукты, приходилось стоять в длинных очередях. Зато рано или поздно (скорее, поздно) любой трудяга мог рассчитывать на жилье, а здравоохранение было бесплатным.

Молодое поколение обладает преимуществами, которых не было у старшего, но и сталкивается с трудностями, им не знакомыми. Скажем, сейчас, в разгар кризиса, многим пришлось испытать на себе безработицу, безденежье и, увы, малую полезность диплома о высшем образовании без реального стажа работы. А ведь всего несколько десятков лет назад беспокоиться об этом было не нужно, потому что работу, пусть и не самую лучшую, вчерашним студентам гарантировало государство, а образование все желающие получали бесплатно. В то время как во всем мире капитализм переживает тяжелые времена из-за отсутствия возможностей к увеличению прибыли, в России только похоронили социализм, тут же совместив проблемы советского прошлого и капиталистического настоящего. Вот и получается, что с одной стороны молодежь слышит о светлом прошлом, а с другой — видит тяжелое настоящее, в котором каждый выживает, как может.

К тому же разве мало в мире американцев, с восторгом рассуждающих о жизни на диком Западе или англичан, романтизирующих викторианскую эпоху? В России же жизнь кардинально изменилась совсем недавно, а потому нам нет нужды углубляться в прошлое тысячелетие, чтобы нафантазировать себе мир, которого никогда не было. Даже зная или помня о таких проблемах СССР, как отсутствие свободы слова, невозможность найти элементарные необходимые товары или начать собственный бизнес, мы предпочитаем обращать внимание на многочисленные достоинства, которых нас лишил современный мир. Но очевидно одно: времена, увы, не выбирают. Однако в каждой эпохе есть как достоинства, так и недостатки, а потому не стоит жить, постоянно оглядываясь назад. К тому же, мир не стоит на месте: общество меняется каждый день, и каждый человек имеет возможность внести в него что-то свое.