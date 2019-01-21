Почему в России не распространен матриархат

Бытует мнение, что в России давным давно царит матриархат. Российские женщины могут занимать административные посты, работать на «мужских» работах, сами решают, за кого выходить замуж, а в случае развода с большой вероятностью останутся «при ребёнке». Мужчинам же, мол, остаётся развести руками в стороны и терпеть власть женщин, ведь их голос просто не слышат. Как бы смешно это ни звучало, с этими словами соглашаются и сами российские женщины.

Что такое «матриархат» на самом деле?

Матриархат, или гинекократия — строй жизни общества, в котором главенствующие роли отводятся женщинам. По мнению Гиты Готнер-Абендорт в матриархальной системе доминирование мужчины по половому признаку сведено к минимуму. В качестве яркого примера матриархального общества на ум сразу приходят племена Амазонок.

Следы существования матриархата на заре человечества отслеживаются во многих культурах, но историки и археологи до сих пор не сошлись во мнениях, являлось ли это распространённым явлением или всё же было исключением из правил. В качестве доказательств существования периода матриархата приводятся легенды, встречающиеся у многих народов мира, о том, как мужчины забирают власть у женщин. Однако эти мифы могут быть не свидетельством поворотного момента жизни общества, а объяснением, почему властвовать должны мужчины, а не женщины.

Следующим доказательством существования на Земле матриархального периода учёные называют наличие у отдельных племен полигамии и многомужества, однако и это вызывает сомнения в том, что положение женщин в этих обществах было высоким. Чаще всего многомужество было вынужденным приспособлением к суровым условиям выживания, когда, например, невеста выходила замуж за одного из братьев, но становилась женой им всем.

Более весомыми доказательствами существования периода матриархата являются племена, сохранившие следы матрилинейности (передачи наследства от матери к дочери) и матрилокальности (исключительно женские поселения). Например, на территории Суматры археологи обнаружили поселение, в котором статус женщин был намного выше мужского. Есть все основания полагать, что в этом поселении женщины занимали главенствующую роль, а мужчины считались «пришлыми» и права голоса не имели. Вот только то, насколько распространенными были племена с таким жизненным укладом, по-прежнему остаётся исторической загадкой.

Однако многие эксперты сходятся во мнении, что положение женщины на короткий период всё-таки становилось выше в любом обществе. Происходило это на начальных этапах формирования культуры земледелия, которое в то время считалось исключительно женским занятием. Только период этот был недолгим, и с развитием техники и переходом на пахотное возделывание почвы статус женщины снова падал.

В современном мире матриархата в чистом виде не существует. Черты матриархального строя сохраняются лишь в некоторых регионах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и Тибета.

О матриархате в России принято говорить по некоторым причинам:

1. Матрицентричность российской семьи. Главным аргументом «за» является особенность семейного права: при разводе в 90% случаев воспитание детей ложится на плечи матери, которая может решить вообще не позволять отцу видеться с ребёнком. На мать также ложатся основные функции воспитания и обеспечения ребёнка всем необходимым, поэтому многие российские отцы даже близко не представляют, что нужно делать с ребёнком в повседневной жизни и вмешиваются в воспитание только тогда, когда речь заходит о каких-то крупных детских ошибках. В ежедневные хлопоты отец предпочитает не лезть, к проблемам ребёнка он относится как к незначительным и не важным. В пользу матриархата в России говорит и совсем уж странный миф о том, что женщина имеет доступ не только к деньгам, которые заработала своим трудом, но и к финансам мужа, из-за чего тот становится финансово зависимым от своей жены. Однако чаще всего женщины в таких семьях вынуждены взваливать на себя управление семейным бюджетом и-за финансовой безграмотности своих партнеров и ради обеспечения себя и детей базовыми жизненными благами. К счастью, семей такого типа становится меньше по крайней мере в крупных городах, однако ситуация в регионах, особенно в сельских местностях оставляет желать лучшего.

2. В обществе существует уверенность в том, что российские женщины могут работать наравне с мужчинами во всех сферах профессиональной деятельности. Действительно, статистика показывает, что женщины занимают больше половины доступных административных должностей в российских компаниях. Однако до сих пор существует официальный перечень профессий, доступ к которым женщинам закрыт.

Как бы сильно нам ни хотелось обратного, российское общество до сих пор сохраняет все признаки патриархального строя. Традиционное воспитание призывает мальчиков быть сильными и внушает им, что именно им предстоит взять власть и ответственность за семью в свои руки, а девочек учат быть скромными, тихими и «мудрыми», подстраиваясь под желания их будущего мужа. При равном уровне квалификации и одинаковом количестве рабочих часов мужчины всё ещё зарабатывают больше женщин. В обществе до сих пор распространена культура виктимблейминга, а дела о домашнем насилии отзываются в 4х случаях из пяти. Поэтому «крики» диванных экспертов о власти женщин над мужчинами являются скорее капризной реакцией на то, что женщинам всё меньше хочется исполнять все безумные прихоти мужчин, чем отражает действительное положение вещей в стране.