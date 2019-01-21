Ученых поразили зубы доисторического ребенка

Ученые из Китайской академии наук в Пекине выяснили, как происходила смена молочных зубов на коренные у людей, живших 100 тысяч лет назад. По их мнению, зубы у древнейших гоминидов росли с такой же скоростью, как растут и у современного человека, сообщает Science News.

Прийти к таким выводам они смогли после того, как изучили окаменелые останки древнего ребенка, который умер в возрасте шести с половиной лет. Специалисты подвергли тщательному анализу его хорошо сохранившуюся верхнюю челюсть, на которой было семь зубов. С помощью рентгена было установлено, что первый коренной зуб прорезался у малыша за несколько месяцев до смерти. Это соответствует темпам роста зубов у современных детей.

Отмечается, что ребенок принадлежал к восточноазиатской популяции гоминидов, для которых была характерна относительно большая продолжительность жизни и длительный период ухода за детьми.