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Как ведет себя мозг во время синхронного перевода 

Популярная механика 19 минут назад
Фото: depositphotos.com
Согласно «модели усилий» французского лингвиста Даниэля Жиля, во время синхронного перевода мозг параллельно выполняет три операции: воспринимает и обрабатывает текущий фрагмент сообщения на исходном языке, удерживает в памяти предыдущие части и порождает эквивалентное сообщение на языке перевода. Ученые ВШЭ решили экспериментально проверить с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и метода вызванных потенциалов (ERP), действительно ли эти три операции выполняются одновременно или между ними происходит динамическое перераспределение ограниченного ресурса внимания.
При помощи ЭЭГ можно регистрировать активность крупных популяций нейронов, а полученные данные позволяют изучать когнитивные процессы. Участники эксперимента (девять профессиональных переводчиков–синхронистов) переводили выступление с заседания совета безопасности ООН с русского на английский язык и обратно, пока учёные вели запись их мозговой активности. Параллельно с оригиналом выступления воспроизводились наложенные на него слабые тональные посылки длительностью 50 миллисекунд. Они также обрабатывались мозгом и фиксировались в виде вызванных потенциалов.
Затем запись электроэнцефалографии разделили на отрезки, начало которых соответствовало началу тональных посылок. Усреднение полученных отрезков ЭЭГ позволило выделить систематический ответ мозга на тоны — вызванный потенциал. По его величине учёные смогли количественно оценить, как меняется внимание переводчика к тому, что он слышит. Полученные данные об активности мозга показали, что синхронные переводчики работают в режиме динамического перераспределения внимания. В частности, по мере увеличения отставания от докладчика уменьшается глубина обработки информации, которую переводчик слышит в данный момент.
Это объясняется тем, что чем больше временнóе отставание, тем больше нагрузка на рабочую память, а чем больше когнитивных ресурсов выделено для удержания предыдущей информации, тем меньше ресурсов доступно для обработки новой информации. Один из авторов исследования, научный сотрудник Центр нейроэкономики и когнитивных исследований ВШЭ Алексей Осадчий утверждает, что на основе полученных учёными результатов можно построить технологию для поиска оптимальной «рабочей точки» переводчика, а также для объективного рейтингования переводчиков-синхронистов.
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Истории , ООН , ВШЭ
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